5 продуктов, которые не стоит готовить в аэрогриле: можно испортить устройство и еду

Аэрогриль уже давно стал популярным кухонным прибором во всем мире. Его преимуществом является отсутствие использования масла во время приготовления, поскольку прибор готовит благодаря горячей циркуляции воздуха. Впрочем, не все продукты можно готовить в этом девайсе.

Компактный аэрогриль на кухне – настоящая находка для тех, кто стремится готовить удобно и полезно, пишет Express. Но несмотря на это универсальный гаджет не способен готовить абсолютно все продукты. И дело даже не в том, что они не смогут приготовиться, а в том, что они способны испортить аэрогриль.

Что нельзя готовить в аэрогриле?

Блюда с жидким кляром

Любые блюда с жидким кляром испортят корзину для прибора. Из-за горячего воздуха жидкость начнет разбрызгиваться. В результате тесто стечет вниз и может подгореть.

Блюда с соусом

Такие блюда как болоньезе или чили кон карне лучше готовить на плите. Жидкие соусы повредят прибор и испортят вкус пищи, так как они не предназначены для циркуляции горячего воздуха.



Не все блюда можно готовить в аэрогриле / Фото Pexels

Попкорн

Большинство моделей аэрогриля не достигают температуры, которая является необходимой для раскрытия зерен. Поэтому кукуруза может застрять в нагревательном элементе, что повысит риск короткого замыкания или пожара.

Брокколи

Овощи часто запекают в аэрогриле, но брокколи может пересушиться и стать горьковатым, поэтому его лучше запекать в духовке.

Рис

Крупы нужно варить в воде. Аэрогриль не предназначен для приготовления на пару или кипячения. Для получения хрустящей корочки сначала надо сварить рис на плите, а уже тогда на несколько минут поместить в прибор.

Кроме того, в аэрогриле не стоит готовить очень легкие продукты – тортильи или чипсы, потому что они могут летать внутри и попадать в нагревательные элементы, пишет Martha Stewart. Не подходит девайс для приготовления тортов, потому что из-за сильной циркуляции воздуха тесто поднимается неравномерно, поэтому десерт получится перекошенным. Также специалисты не советуют запекать целые куски мяса, потому что аэрогриль слишком мал, чтобы их равномерно приготовить.

Какие еще есть полезные советы?