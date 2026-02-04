5 продуктів, які не варто готувати в аерогрилі: можна зіпсувати пристрій та їжу

Аерогриль вже давно став популярним кухонним приладом в усьому світі. Його перевагою є відсутність використання олії під час приготування, оскільки прилад готує завдяки гарячій циркуляції повітря. Втім, не всі продукти можна готувати в цьому девайсі.

Компактний аерогриль на кухні – справжня знахідка для тих, хто прагне готувати зручно та корисно, пише Express. Та попри це універсальний гаджет не здатен готувати абсолютно всі продукти. І справа навіть не в тому, що вони не зможуть приготуватися, а в тому, що вони здатні зіпсувати аерогриль.

Що не можна готувати в аерогрилі?

Страви з рідким кляром

Будь-які страви з рідким кляром зіпсують кошик для приладу. Через гаряче повітря рідина почне розбризкуватися. У результаті тісто стече вниз і може підгоріти.

Страви із соусом

Такі страви як болоньєзе або чилі кон карне краще готувати на плиті. Рідкі соуси пошкодять прилад і зіпсують смак їжі, бо вони не призначені для циркуляції гарячого повітря.



Не всі страви можна готувати в аерогрилі / Фото Pexels

Попкорн

Більшість моделей аерогрилю не досягають температури, яка є необхідною для розкриття зерен. Через це кукурудза може застрягнути в нагрівальному елементі, що підвищить ризик короткого замикання чи пожежі.

Броколі

Овочі часто запікають в аерогрилі, але броколі може пересушитися й стати гіркуватим, тому його краще запікати в духовці.

Рис

Крупи потрібно варити у воді. Аерогриль не призначений для приготування на парі чи кип’ятіння. Для отримання хрусткої скоринки спочатку треба зварити рис на плиті, а вже тоді на кілька хвилин помістити в прилад.

Окрім того, в аерогрилі не варто готувати дуже легкі продукти – тортильї чи чипси, бо вони можуть літати всередині й потрапляти в нагрівальні елементи, пише Martha Stewart. Не підходить девайс для приготування тортів, бо через сильну циркуляцію повітря тісто піднімається нерівномірно, тому десерт вийде перекошеним. Також фахівці не радять запікати цілі шматки м'яса, бо аерогриль занадто малий, щоб їх рівномірно приготувати.

Які ще є корисні поради?