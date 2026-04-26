Новый тренд с фольгой: теперь поддерживать чистоту в кухонных ящиках намного проще

Поддерживать порядок в кухонных ящиках теперь можно намного проще. Специалисты рассказали один быстрый лайфхак, который уже набирает популярность.

Речь идет о кухонной фольге, которой достаточно лишь выстелить дно, пишет Indian Defence Review. Такое решение не требует усилий, поэтому заметно упрощает уборку.

Как использовать фольгу для ящиков?

Фольга создает своеобразный защитный слой, который впитывает на себя влагу, крошки и другие загрязнения. Особенно это актуально для деревянных шкафов, поскольку материал легко впитывает пар во время приготовления, что со временем может привести к деформации или появлению грибка.

Простая подложка из алюминиевой фольги помогает избежать прямого контакта с влагой.

Придбати фольгу можна на Промі. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Преимуществом использования фольги является то, что уборка занимает несколько секунд. Когда поверхность загрязняется, не нужно ничего отмывать. Достаточно лишь убрать старый слой и положить новый.

Такой лайфхак особенно удобен для ящиков со столовыми приборами или специями.



Новый лайфхак набирает популярность / Фото Indian Defence Review

Кроме того, фольга имеет приятный бонус, поскольку отражает свет, поэтому такие мелкие вещи как мерные ложки или пакетики становятся заметными, поэтому найти их гораздо легче.

Перед тем как застелить ящик фольгой, его нужно освободить и вытереть насухо. Тогда отрезать кусок фольги большего размера, чем дно, разместить по центру и разгладить от середины к краям. Таким образом вы плотно зафиксируете материал и уберете воздушные складки.

В местах, где хранятся вещи не ежедневного потребления, фольга может оставаться чистой достаточно долго. А вот в ящике со столовыми приборами она быстрее изнашивается и может повредиться уже через несколько недель.

Главным ориентиром является внешний вид. Если поверхность стала влажной, порвалась или покрылась пятнами, то это знак, что ее нужно заменить на новую.

К слову, специалисты предостерегают от приготовления в фольге кислых, соленых блюд и морепродуктов из-за риска попадания алюминия в пищу, пишет Real Simple.

Фольгу не рекомендуют использовать в микроволновой печи и для хранения остатков пищи, а также советуют заменять ее стеклом, керамикой или пергаментом.

Как фольгой наточить терку?

Фольга способна заточить терку за считанные секунды. Нужно лишь взять небольшой кусочек, смять его и сжать до образования небольшого шарика. Тогда эту фольгу достаточно лишь натереть на терке.

Благодаря такому простому трюку мелкие лезвия мгновенно станут острыми. После проделанной работы достаточно промыть терку от остатков фольги.