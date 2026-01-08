Если кофе из кофеварки невкусный: что изменить, чтобы вкус стал лучше

Случается, что кофе из кофеварки получается посредственным, и причина редко кроется в самой машине. Поэтому не стоит спешить в магазин за новой, а следует научиться правильно готовить любимый напиток.

Чаще всего проблема в мелких настройках и вредных "привычках", сообщает 24 Канал со ссылкой на Kobieta. Именно они влияют на вкус больше, чем бренд техники или сорт кофе.

Как правильно пользоваться кофеваркой?

Начать стоит с основы, а именно с воды. Об этом факторе часто забывают, хотя именно она составляет большую часть напитка. Если вода жесткая или застоявшаяся, кофе может получиться горьким. Лучше всего использовать фильтрованную или бутылочную воду без постороннего запаха.

Ароматный кофе – залог хорошего дня / Фото unsplash

На кофеварке после приготовления каждой чашки напитка остается кофейный жир. Именно поэтому все комплектующие – контейнер, заварочный блок и носики – нужно мыть регулярно.

Также стоит не забывать о дозировке кофе. Здесь речь идет не только о вкусе: слишком много зерна дает резкую горечь, мало – водянистый вкус. Каждый производитель на упаковке отмечает рекомендации, и именно их стоит придерживаться.

Важная деталь, о которой знают только опытные бариста, – предварительный прогрев чашки. Холодная посуда мгновенно забирает аромат. Даже несколько секунд под горячей водой меняют ощущения от напитка.

Какой кофе выбирать для кофеварки?

Для кофемашин лучше всего подходит свежеобжаренный кофе среднего помола, пишет Green plantation. Он стабильно раскрывает вкус без резких нот.

Лучше выбирать кофе с четко указанной датой обжарки и без ароматизаторов. Именно такой кофе лучше всего раскроет свой вкус.

Какие советы стоит попробовать?