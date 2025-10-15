Современные удлинители могут работать с большинством бытовых приборов, но некоторые из них являются слишком мощными – и это может привести к поломке или удлинителя, или и самого прибора. А в некоторых случаях под опасностью может оказаться и проводка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Как постирать пуховик дома и не испортить его: будет как новый без химчистки

Какие приборы нельзя включать в удлинители?

Холодильники и морозильные камеры

Проблема здесь заключается в том, что эти приборы используются постоянно, а затем требуют значительно больше электроэнергии для работы, чем остальные устройства. Поэтому такие большие приборы всегда нужно включать только непосредственно в розетку.

И здесь говорится не только о безопасности всей проводки, но и об исправности вашего прибора: колебания напряжения может повредить компрессоры холодильника, и его придется заменить раньше.

Микроволновые печи

Большинство удлинителей не могут выдержать 12 – 15 ампер, а именно столько нужно для питания микроволновой печи. И неправильное использование удлинителя может повысить риск пожара и повредить электросистему.

Мелкая кухонная техника

Здесь скрывается большая ошибка многих людей: они верят, что такие приборы, как блендер, тостер, фен или кофеварка не используют много энергии, а это значит, что их можно подключать к удлинителю. Впрочем, на самом деле они могут достаточно сильно его нагрузить.

Например, в тостерах внутри есть сеть оголенных проводов, и для их питания нужна большая мощность. Кроме того, подключение этих небольших приборов к удлинителю часто приводит к расплавлению изоляции на шнурах.

Обогреватели

Холодное время года уже в разгаре, и многие достают свои обогреватели. Но эти приборы ни в коем случае нельзя подключать к удлинителю, ведь шнуры питания могут очень быстро перегреться и даже привести к пожару, пишет Martha Stewart.

Еще один удлинитель

Может возникнуть соблазн создать целую сеть из удлинителей, и делать так точно не стоит. Многие используют так называемое "цепочное подключение", и это опасно и может привести к пожару и перегрузить электрическую систему.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?