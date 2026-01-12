Две ложки – и полотенца как пух: какой ингредиент делает такую магию
- Добавьте две ложки соды в барабан стиральной машины, чтобы полотенца оставались рыхлыми.
- Полотенца лучше сушить в сушильной машине или в месте без прямых солнечных лучей, чтобы сохранить их нежность.
Нежные полотенца – это особый вид радости и уюта. И держать их в таком состоянии совсем просто!
Время – не приговор для полотенец, если правильно за ними ухаживать. Как правильно их стирать, чтобы они всегда буди свежими и пышными – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Kobieta Onet.
Как правильно стирать полотенца?
Один из главных врагов полотенец – неправильная стирка. Это касается как средств, так и температуры.
Полотенца требуют особого ухода / Фото Pixabay
Чтобы минимизировать последствия и вернуть полотенцам свежесть и структуру, важно добавить в барабан стиральной машинки соду – достаточно будет двух ложек. После этого установите удобный режим стирки, но при температуре 40 – 60 градусов.
Как правильно сушить полотенца?
Сушильные машинки – лучший друг полотенец, ведь воздушные потоки хорошо распушивают ворсинки. Однако если у вас такой нет – не сушите полотенца на батарее, подсказывает Interia.
Хорошо встряхните полотенца и развесьте в месте, где на них не будут попадать прямые солнечные лучи. Таким образом они останутся нежными без риска пересушивания.
Какими советами стоит воспользоваться?
Частые вопросы
