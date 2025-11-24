Перестаньте уже наконец их скручивать: как на самом деле нужно хранить кабели

Кабели от техники могут казаться мелочью, но когда они выходят из строя или запутываются это существенная неприятность. Впрочем, есть удачное решение, которое избавит от подобных забот.

Есть простой способ хранить кабели правильно – и большинство даже не догадывается, что нужный инструмент уже встроен в саму вилку, сообщает 24 Канал со ссылкой Тикток Diana_gologovets.

Как правильно хранить кабели?

Большинство людей хранят шнуры от техники как придется – свернутые в клубок или небрежно завязанные узлом. Со временем такие кабели перекручиваются, ломаются у основания и перестают нормально работать. На вилке любого кабеля есть два маленьких отверстия. Они не декоративные и не случайные – их специально делают для того, чтобы в них можно было зафиксировать конец шнура.

Именно так правильно хранить кабели / Скрин тикток Diana_gologovets.

Достаточно аккуратно обмотать кабель вокруг вилки и вставить кончик в одно из этих отверстий. Такой способ хранения продлевает жизнь кабелей и помогает сохранить порядок. Шнуры не запутываются, не ломаются у основания и всегда остаются в опрятном виде.

Почему кабели быстро ломаются?

Большинство повреждений кабелей возникают из-за физической нагрузки, пишет Anker. Когда их сгибают, скручивают, внутренние медные провода испытывают огромное давление.

Зона разъема особенно уязвима, поскольку частое подключение или отключение делают это самое слабое место, которое больше всего подвержено повреждениям.

Какие подсказки могут пригодиться?