Идеальные дни для посадки растений дома и в теплице: посевной календарь на январь
- В январе идеальные дни для садоводства и огородничества: 4, 9-16, 21-23, 26, 27, 30, 31 числа, а лучше избегать посадок 3, 17-20 января.
- Рекомендуется высаживать медленно растущие культуры, такие как перец, баклажаны, сельдерей, лук-порей, зелень, ранняя капуста и микрозелень в определенные дни января.
Большинство садоводов и огородников считают, что зима – это время, когда можно расслабиться и даже не думать о посадке растений – впрочем, работы все же даже в это время года хватает.
Уже вскоре после окончания рождественских и новогодних праздников садоводам и огородникам придется снова браться за работу и готовиться к следующему дачному сезону, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rythm of nature.
Какие дни подходят для посева лучше всего?
В январе есть несколько очень удачных для садоводства и огородничества дней – 4, 9 – 16, 21 – 23, 26, 27, 30, 31 числа. Зато есть несколько дней, когда лучше не касаться растений и не брать инструменты в руки – это 3, 17 – 20 января.
Несмотря на то, что январь – это далеко не самый активный сезон, это не значит, что дачникам вообще нечего делать. Если у вас дома есть специальные лампы, или по крайней мере подоконники выходят на юг или юго-запад, уже можно начинать высадку культур, что медленно всходят или долго растут. Главный принцип заключается в том, чтобы сеять только то, что не спешит. В частности:
- перец и баклажаны – 4, 9 – 13, 26, 27, 30, 31;
- сельдерей – 4, 21 – 23, 26, 27, 30, 31;
- лук-порей – 9 – 16, 26, 27;
- лук на зелень – 4, 9 – 13, 21 – 25, 30 – 31;
- земляника и клубника из семян – 4, 12, 13, 26 – 31;
- зелень и травы для подоконника – 4, 9 – 16, 21 – 27, 30, 31;
- ранняя капуста – 4, 9 – 11, 21 – 27, 30, 31;
- микрозелень – 4, 9 – 16, 21 – 27, 30, 31.
Кроме того, январь – это идеальное время для того, чтобы выполнить еще несколько работ в саду – например, можно без спешки поубирать в кладовке и отремонтировать инвентарь. Кроме того, сейчас идеальный месяц для планирования посадок и посевов.
А когда морозы станут серьезнее, следует выделить несколько дней для того, чтобы проверить укрытия на растениях.
Что еще следует знать об уходе за растениями?
