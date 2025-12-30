Идеальные дни для посадки растений дома и в теплице: посевной календарь на январь

Большинство садоводов и огородников считают, что зима – это время, когда можно расслабиться и даже не думать о посадке растений – впрочем, работы все же даже в это время года хватает.

Уже вскоре после окончания рождественских и новогодних праздников садоводам и огородникам придется снова браться за работу и готовиться к следующему дачному сезону, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rythm of nature.

Интересно Забудьте о химии: секрет идеально чистого унитаза из натуральных средств

Какие дни подходят для посева лучше всего?

В январе есть несколько очень удачных для садоводства и огородничества дней – 4, 9 – 16, 21 – 23, 26, 27, 30, 31 числа. Зато есть несколько дней, когда лучше не касаться растений и не брать инструменты в руки – это 3, 17 – 20 января.

Несмотря на то, что январь – это далеко не самый активный сезон, это не значит, что дачникам вообще нечего делать. Если у вас дома есть специальные лампы, или по крайней мере подоконники выходят на юг или юго-запад, уже можно начинать высадку культур, что медленно всходят или долго растут. Главный принцип заключается в том, чтобы сеять только то, что не спешит. В частности:

перец и баклажаны – 4, 9 – 13, 26, 27, 30, 31;

сельдерей – 4, 21 – 23, 26, 27, 30, 31;

лук-порей – 9 – 16, 26, 27;

лук на зелень – 4, 9 – 13, 21 – 25, 30 – 31;

земляника и клубника из семян – 4, 12, 13, 26 – 31;

зелень и травы для подоконника – 4, 9 – 16, 21 – 27, 30, 31;

ранняя капуста – 4, 9 – 11, 21 – 27, 30, 31;

микрозелень – 4, 9 – 16, 21 – 27, 30, 31.

До речі, знайти насіння та контейнери для посадки за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для саду. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Кроме того, январь – это идеальное время для того, чтобы выполнить еще несколько работ в саду – например, можно без спешки поубирать в кладовке и отремонтировать инвентарь. Кроме того, сейчас идеальный месяц для планирования посадок и посевов.

А когда морозы станут серьезнее, следует выделить несколько дней для того, чтобы проверить укрытия на растениях.

Что еще следует знать об уходе за растениями?