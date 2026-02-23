Головки чеснока вырастут размером с кулак: посадите рядом эти 5 растений

Чеснок – это очень простой в выращивании корнеплод, который можно найти практически на каждом огороде. Впрочем, немало дачников не догадываются, что растения, рядом с которыми он растет, влияют на урожай.

Опытные огородники начинают планирование огорода еще зимой, ведь знают – от того, какие культуры будут высажены рядом, будет зависеть качество урожая, пишет Better Homes&Gardens.

Какие овощи посадить рядом с чесноком?

Свекла

Свекла и чеснок требуют очень подобного ухода, и держать их рядом не только просто, но и достаточно разумно. Корни чеснока и свеклы растут в почве на разной глубине, а затем не конкурируют за питательные вещества.

Кроме того, свекла и чеснок не затеняют друг друга и растут достаточно компактно.

Капуста

Рядом с чесноком хорошо растут почти все капустные: брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста и тому подобное. Они часто страдают от вредителей, в том числе и слизней, улиток и медведок. А вот сильный аромат чеснока может защитить капусту.



Капусту можно сажать возле чеснока / Фото Pexels

Морковь

И чеснок, и морковь для роста нуждаются в рыхлой, богатой питательными веществами почве. Морковь – низкорослая, а значит, не затеняет чеснок от солнца. Кроме того, и здесь чеснок действует как "охранник" и защищает морковь от многих вредителей.

Перец

Перец имеет очень подобные требования к уходу с чесноком, и это делает его прекрасным растением-компаньоном. Их можно сажать на совсем небольшом расстоянии друг от друга – всего 15 сантиметров. Что важно, чеснок богат серой, а это помогает подавлять грибковые заболевания, которыми часто страдает перец.

Клубника

Некоторые садоводы ошибочно считают, что чеснок рядом с клубникой вроде бы замедляет ее рост, пишет Homes&Gardens. Зато правдой является другое – чеснок эффективно отпугивает вредителей от ягод и помогает получить богатый и идеальный урожай клубники.



Чеснок защищает клубнику от вредителей / Фото Pexels

Что еще следует знать дачникам?