6 овощей, которые можно сажать уже в январе: получите ранний урожай

После многих зимних забот, садоводы в конце зимы уже начинают задумываться о первых посадках. Заложить фундамент для будущего урожая можно уже в январе.

Уже в конце января можно начинать высевать семена в помещении, чтобы весной пересадить в открытый грунт, пишет Martha Stewart. Благодаря зимней посадке удастся получить ранний урожай.

Какие овощи можно сажать в январе?

Помидоры

Томаты стоит посеять в контейнеры до 10 недель, а тогда уже пересаживать в открытый грунт. Для рассады нужна легкая почва и умеренный полив.

Лук

Чтобы сформировать крепкие и здоровые луковицы, лук нужно высеять в помещении, а через 10 – 12 недель пересадить в грунт.

Шпинат

В январе охотно можно сеять в контейнеры шпинат. Растение легко перенесет даже холод на балконе, и даже станет слаще на вкус.



Некоторые овощи можно сажать уже в январе / Фото Pexels

Брокколи

Огородники советуют для посадки брокколи в помещении использовать фитолампу, которая обеспечит температуру – от 18 до 21 градуса тепла.

Горох

Перед посадкой гороха почву надо разрыхлить на глубину 15 сантиметров, увлажнить и высевать семена на расстоянии нескольких сантиметров. Важно только не переувлажнять горох, потому что он начнет плохо расти.

Перец

Рассаде перца нужно немало времени для развития, поэтому почти все огородники начинают высевать растение еще в январе. Подойдут для этого специальные горшки для рассады, которые продаются в садовых центрах.

Что можно посадить еще в холодный грунт?

Руккола, редис и горчица салатная идеально подходят для посадки в холодный грунт в конце зимы или в начале весны, пишет Express. Эти растения хорошо растут в прохладных условиях, а зеленый лук можно выращивать на подоконнике круглый год.

Какие еще советы стоит знать?