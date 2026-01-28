Редкий голубой дельфиниум –цветок 2026 года: как его вырастить из семян
- Голубой дельфиниум стал главным растением 2026 года из-за своего редкого цвета и высоты до 2,4 метра.
- Для выращивания необходимо замочить семена, сеять на влажный компост и держать при 10-15 градусах до прорастания.
Красивый цветок дельфиниум стал главным растением 2026 года. А все из-за его уникального голубого цвета, который есть самым редким в растительном мире. Дельфиниумы имеют много разных оттенков, однако именно голубой считается самым популярным.
Привлекательности цветам придает их высота, пишет Gardening Know How. Растения в саду могут возвышаться от 1,8 до 2,4 метра. Благодаря своим коническим шпилям, они становятся настоящим украшением в саду.
Флористы обожают эти цветы, поскольку они прекрасно смотрятся в композиции, а еще могут охотно простоять в вазе до 2 недель. Весной цветы можно посадить в клумбе, а вот зимой их можно вырастить дома из семян.
Как вырастить дельфиниумы?
В садовом центре приобретите семена и замочите их перед посадкой. Такое действие ускорит процесс роста. Сеять семена рекомендуется на поверхность влажного, хорошо дренированного компоста. Растению для прорастания нужна темнота, поэтому посадку стоит слегка накрыть.
Цветы не любят пересадок, когда их корни беспокоят, поэтому сразу высаживайте в отдельные биоразлагаемые горшки для семян. Держать их надо при температуре 10 – 15 градусов тепла и равномерно влажными. Прорастание семян должно произойти уже в течение 2 – 3 недель. Когда риск заморозков исчезнет, их можно высадить в саду.
Дельфиниумы выращиваются в горшках / Фото Pexels
Дельфиниумы являются короткоживущими многолетними растениями, поэтому порадуют своим цветением от 2 до 5 лет.
Что еще можно посадить в почву перед началом сезона?
Руккола, редис и горчица салатная хорошо растут в холодной почве, поэтому их можно высаживать могут еще до начала сезона, пишет Express. А еще зеленый лук можно выращивать на подоконнике круглый год из семян или луковиц, обеспечивая его достаточным освещением и увлажнением.
Какие еще советы стоит знать?
Натуральное удобрение из яичной скорлупы, сахара и банановой кожуры может активизировать рост и цветение денежного дерева.
Замиокулькас можно подпитывать домашним удобрением из крапивы, подсолнечника и кофейной гущей для стимуляции роста и появления новых листьев.
