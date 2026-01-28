Рідкісний блакитний дельфініум – квітка 2026 року: як її виростити з насіння
- Блакитний дельфініум став головною рослиною 2026 року через свій рідкісний колір і висоту до 2,4 метра.
- Для вирощування необхідно замочити насіння, сіяти на вологий компост і тримати при 10-15 градусах до проростання.
Красива квітка дельфініум стала головною рослиною 2026 року. А все через її унікальний блакитний колір, який є найрідкіснішим у рослинному світі. Дельфініуми мають багато різних відтінків, проте саме блакитний вважається найпопулярнішим.
Привабливості квітам надає їхня висота, пише Gardening Know How. Рослини в саду можуть височіти від 1,8 до 2,4 метра. Завдяки своїм конічним шпилям, вони стають справжньою окрасою в саду.
Читайте також Пеларгонія пишно зацвіте навесні: зробіть це з нею прямо зараз, щоб "розбудити"
Флористи обожнюють ці квіти, оскільки вони чудово виглядають в композиції, а ще можуть залюбки простояти у вазі аж до 2 тижнів. Навесні квіти можна посадити в клумбі, а от взимку їх можна виростити вдома з насіння.
Як виростити дельфініуми?
У садовому центрі придбайте насіння та замочіть його перед посадкою. Така дія пришвидшить процес росту. Сіяти насіння рекомендовано на поверхню вологого, добре дренованого компосту. Рослині для проростання потрібна темрява, тому посадку варто злегка накрити.
Квіти не люблять пересадок, коли їхнє коріння турбують, тому одразу висаджуйте в окремі біорозкладні горщики для насіння. Тримати їх треба при температурі 10 – 15 градусів тепла і рівномірно вологими. Проростання насіння має відбутися вже впродовж 2 – 3 тижнів. Коли ризик заморозків зникне, їх можна висадити в саду.
Дельфініуми вирощуються в горщиках / Фото Pexels
Дельфініуми є короткоживучими багаторічними рослинами, тож потішать своїм цвітінням від 2 до 5 років.
Що ще можна посадити в ґрунт перед початком сезону?
Рукола, редис і гірчиця салатна добре ростуть у холодному ґрунті, тож їх можна висаджувати можуть ще до початку сезону, пише Express. А ще зелену цибулю можна вирощувати на підвіконні цілий рік з насіння або цибулин, забезпечуючи її достатнім освітленням та зволоженням.
Які ще поради варто знати?
Натуральне добриво з яєчної шкаралупи, цукру та бананової шкірки може активізувати ріст і цвітіння грошового дерева.
Заміокулькас можна підживлювати домашнім добривом з кропиви, соняшнику та кавовою гущею для стимуляції росту та появи нового листя.
Часті питання
Яка висота квітів робить їх привабливими у саду?
Висота квітів, яка може досягати від 1,8 до 2,4 метра, надає їм привабливості — їхні конічні шпилі стають окрасою саду.
Як виростити дельфініуми з насіння?
Для вирощування дельфініумів потрібно замочити насіння перед посадкою, сіяти його на поверхню вологого, добре дренованого компосту та злегка накрити для створення темряви. Пророщувати насіння варто при температурі 10 — 15 градусів тепла.
Які рослини можна посадити в ґрунт перед початком сезону?
Перед початком сезону можна посадити руколу, редис і гірчицю салатну, оскільки вони добре ростуть у холодному ґрунті. Зелена цибуля може вирощуватися на підвіконні цілий рік.