Чем подкормить рассаду помидоров и перцев: плоды начнут бешено расти

Подкормка рассады народными методами уже давно пользуется популярностью среди огородников. Большинство ингредиентов легко найти дома, поэтому методы являются удобными и доступными.

Польза натуральных удобрений заключается в том, что они не содержат токсичных веществ, питают растения и помогают укреплять их и повышать устойчивость к болезням, пишет "Фермерство в Украине".

Чем подкормить помидоры и перцы?

Помидоры и перцы являются одними из самых популярных растений для выращивания. Огородники определили несколько проверенных способов подкормки, которые обеспечат рассаде необходимые питательные элементы.

Зола – универсальное удобрение

Пепел после сжигания дров в печи, камине или мангале, содержит важные элементы для растения – калий, кальций и фосфор. Благодаря этому такая подкормка формирует крепкую корневую систему и помогает защитить растения от грибковых заболеваний.

Зола лиственных деревьев имеет больше кальция, а хвойная зола содержит больше фосфора. Достаточно лишь один – два раза посыпать поверхность почвы небольшим количеством золы.

Птичий помет

Помет считается питательным органическим удобрением, поскольку содержит значительное количество азота. Впрочем, использовать его в свежем виде не стоит. Перед применением помет разводят с водой в соотношении 1:10 и оставляют настаиваться на 3 дня.

После этого полученный раствор еще раз разбавляют водой, чтобы уменьшить концентрацию. Подкормка стимулирует активный рост зеленой массы, поэтому применять ее стоит только один раз.

Кофейная гуща

Использованную кофейную гущу не стоит выбрасывать. В ней содержится азот, калий и фосфор, которые положительно влияют на рост растений. Кроме того, гуща улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой.

Гуща может подкислять почву, поэтому ее следует сочетать с золой, которая помогает нейтрализовать этот эффект. Добавлять удобрение можно в почву или использовать как мульчу.



Кофейная гуща улучшает рост растений / Фото Pexels

Кожура от бананов

В банановой кожуре содержится большое количество калия, который особенно важен для перцев. Для приготовления подкормки надо измельчить кожуру, залить водой и подержать несколько дней. На 3-литровую банку воды достаточно 3 – 4 банановых шкурок. Полученным раствором нужно поливать рассаду. Эта подкормка сформирует большее количество плодов.

Дрожжевая подкормка

Дрожжи уже давно известны как природный стимулятор роста. Они помогают активизировать развитие растений и укрепляют их устойчивость. Для приготовления раствора надо смешать 1 литр теплой воды, 1 чайную ложку сахара и 10 граммов дрожжей. Смесь оставляют на несколько часов, а потом разводят с водой в соотношении 1:5. Полученным раствором поливают растения.

Яичная скорлупа

Брианское издание Express отмечает, что яичная скорлупа также является естественной подкормкой для растений, поскольку она богата кальцием, что укрепляет корневую систему. Измельченная скорлупа не только подпитывает почву, но и защищает растения от слизней и улучшает активность дождевых червей. Нужно только высушить скорлупу и перебить до порошкообразного состояния.

