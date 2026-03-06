Чим підживити розсаду помідорів і перців: плоди почнуть скажено рости

Підживлення розсади народними методами вже давно користується популярністю серед городників. Більшість інгредієнтів легко знайти вдома, тож методи є зручними та доступними.

Користь натуральних добрив полягає в тому, що вони не містять токсичних речовин, живлять рослини й допомагають зміцнювати їх та підвищувати стійкість до хвороб, пише "Фермерство в Україні".

Чим підживити помідори та перці?

Помідори та перці є одними з найпопулярніших рослин для вирощування. Городники визначили кілька перевірених способів підживлення, які забезпечать розсаді необхідні поживні елементи.

Зола – універсальне добриво

Попіл після спалювання дров у печі, каміні чи мангалі, містить важливі елементи для рослини – калій, кальцій та фосфор. Завдяки цьому таке підживлення формує міцну кореневу систему й допомагає захистити рослини від грибкових захворювань.

Попіл листяних дерев має більше кальцію, а хвойна зола містить більше фосфору. Достатньо лише один – два рази посипати поверхню ґрунту невеликою кількістю золи.

Пташиний послід

Послід вважається поживним органічним добривом, оскільки містить значну кількість азоту. Втім, використовувати його у свіжому вигляді не варто. Перед застосуванням послід розводять з водою у співвідношенні 1:10 й залишають настоюватися на 3 дні.

Після цього отриманий розчин ще раз розбавляють водою, щоб зменшити концентрацію. Підживлення стимулює активний ріст зеленої маси, тому застосовувати його варто лише один раз.

Кавова гуща

Використану кавову гущу не варто викидати. У ній міститься азот, калій та фосфор, які позитивно впливають на ріст рослин. Окрім того, гуща покращує структуру ґрунту, роблячи його більш пухким.

Гуща може підкислювати ґрунт, тому її варто поєднувати із золою, яка допомагає нейтралізувати цей ефект. Додавати добриво можна в ґрунт чи використовувати як мульчу.



Кавова гуща покращує ріст рослин / Фото Pexels

Шкірка від бананів

У банановій шкірці міститься велика кількість калію, який особливо важливим є для перців. Для приготування підживлення треба подрібнити шкірки, залити водою й потримати кілька днів. На 3-літрову банку води достатньо 3 – 4 бананових шкірок. Отриманим розчином потрібно поливати розсаду. Це підживлення сформує більшу кількість плодів.

Дріжджове підживлення

Дріжджі вже давно відомі як природний стимулятор росту. Вони допомагають активізувати розвиток рослин та зміцнюють їхню стійкість. Для приготування розчину треба змішати 1 літр теплої води, 1 чайну ложку цукру та 10 грамів дріжджів. Суміш залишають на кілька годин, а тоді розводять з водою у співвідношенні 1:5. Отриманим розчином поливають рослини.

Яєчна шкаралупа

Брианське видання Express зазнчає, що яєчна шкаралупа також є природним підживленням для рослин, оскільки вона багата на кальцій, що зміцнює кореневу систему. Подрібнена шкаралупа не тільки підживлює ґрунт, але й захищає рослини від слимаків та покращує активність дощових черв’яків. Потрібно лише висушити шкаралупу й перебити до порошкоподібного стану.

