Во времена блэкаутов туристическая газовая грелка становится крайне необходимым девайсом. Однако с ней нужно обращаться очень осторожно, иначе беды не избежать.

Россияне усилили атаки на энергообъекты, а значит, стоит готовиться к перебоям с электроснабжением. В таких условиях туристическая газовая горелка становится крайне популярным девайсом. Как ею пользоваться и какой опасности стоит избегать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

Как можно использовать газовую горелку?

Прежде всего убедитесь, что в ваших руках качественный продукт, который гарантирует целостность баллона. Проверить его можно мыльным раствором – нигде не должно образовываться пузырей.

Используйте горелку только в хорошо проветриваемых помещениях, на достаточном расстоянии от обоев, мебели и других легковоспламеняющихся объектов.

С горелкой надо обращаться очень осмотрительно / Фото Unsplash

Туристическую горелку лучше всего использовать для кипячения воды и разогрева пищи. Готовить на ней пищу не рекомендуется: в течение длительного горения она может нагреться, что может вызвать взрыв. Из-за отсутствия света вы также вряд ли будете проветривать помещение, поэтому стоит учесть накопление продуктов горения.

Можно ли обогревать помещение газовой горелкой?

Ее мощности не хватит на обогрев помещения, поэтому это не слишком удачная идея. Лучше обогреть помещение заранее и позаботиться о том, чтобы тепло быстро из него не выходило.

В интернете можно встретить различные способы отопления помещения с помощью горелки, как вот установить над ним кастрюлю, но таких "лайфхаков" лучше избегать.

Какая ошибка может привести к катастрофе?

Ни в коем случае нельзя ставить газовую горелку на электрическую плиту. Это роковая ошибка, которая может стать причиной катастрофы.

После восстановления энергоснабжения некоторые электрические элементы могут включаться. Если газовая горелка в этот момент стоит на плите – может произойти взрыв и возгорание.

Как обогреть квартиру без света?