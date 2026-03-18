Не уксус и не сода: один предмет сделает полотенца мягкими и пушистыми
- Для смягчения полотенец рекомендуется использовать теннисные мячики во время сушки.
- Полотенца следует стирать без кондиционера, а для устранения запаха добавлять лимонную кислоту.
Хозяйки всегда экспериментируют над способами по смягчению полотенец, однако не всегда они удачны. Некоторые добавляют уксус к стирке или соду, но результата это не дает. В таком случае рекомендуется попробовать новый метод.
Жесткость ткани неприятна к телу, поэтому стоит воспользоваться интересным лайфхаком, который поможет вернуть полотенцам пушистость и снова сделает их комфортными в использовании, пишет Express.
Читайте также Какой стиральный порошок самый лучший: вещи после него всегда чистые
Как вернуть полотенцам мягкость?
Полотенца становятся жесткими из-за неправильной стирки. Главная ошибка скрывается в использовании кондиционера. Со временем это влияет на структуру волокон, поэтому ткань теряет свою мягкость.
Кондиционер подходит для синтетических тканей, а полотенцам из плотного хлопка только вредит. Когда средство накапливается в волокнах, то ухудшает способность полотенец впитывать воду и делает ткань грубой на ощупь.
Лайфхак смягчения полотенец достаточно прост – необходимо воспользоваться теннисными мячиками во время сушки. Они помогают разбивать уплотнения в ткани, улучшают цикруляцию воздуха и не дают волокнам слипаться.
Полотенца станут мягкими после первой стирки / Фото Pexels
Достаточно лишь постирать полотенца в горячей воде с небольшим количеством порошка, а тогда переложить их в сушильную машину вместе с несколькими мячиками.
В случае, если сушильной машины нет, то можно обойтись без нее. Тогда полотенца надо стирать без кондиционера, а для устранения неприятного затхлого запаха – добавить в отсек лимонную кислоту. После завершения стирки для лучшего результата можно включить дополнительное полоскание.
После стирки полотенца надо хорошо встряхнуть, чтобы распушить волокна и высушить на свежем воздухе естественным способом. Этот подход поможет вернуть мягкость полотенцам и сохранить их в хорошем состоянии гораздо дольше.
К слову, полотенца разных типов и цветов следует стирать отдельно, чтобы избежать неэффективной стирки и изменения цвета, пишет Interia Kobieta. Правильная температура стирки важна для сохранения тканей полотенец: 60 градусов подходит для хлопка, а 30 градусов – для микрофибры.
Что стоит знать о стирке?
Быстрый режим стирки подходит только для освежения одежды без заметных загрязнений, но не для полноценной стирки.
Гелевые капсулы могут быть слишком агрессивными для деликатных тканей и неэффективными для сильно загрязненной одежды из-за фиксированной дозировки.
