Мраморные пасхальные яйца из пены для бритья: как создать неповторимый узор
- Метод окрашивания яиц с использованием пены для бритья и пищевых красителей позволяет создать мраморный узор.
- Этот способ рекомендуется для декоративных яиц, поскольку химические компоненты из пены могут проникать через скорлупу.
Одной из самых любимых традиций Пасхи считается окрашивание яиц. Чтобы сделать крашенки необычными и красивыми, можно воспользоваться интересным методом на основе пены для бритья.
Интересный метод позволяет создать мраморный узор на скорлупе, поэтому яйца выглядят довольно красиво и необычно, говорится в видеоролике @nataliia.sahm в инстаграме.
Как создать мраморный узор яиц?
Для создания желаемого рисунка понадобится пена для бритья, пищевые красители и картонная упаковка для яиц. Сочетание всего двух ингредиентов создает оригинальный цветной узор.
Сначала надо отварить вкрутую яйца и дать им полностью остыть. Чтобы краска ложилась ярче, скорлупу предварительно стоит протереть уксусом. Далее надо подготовить упаковку для яиц, на дно которой надо выложить слой пены для бритья толщиной 2 – 3 сантиметра. Это надо сделать на двух половинках.
Далее на картонный лоток добавляются несколько капель пищевых красителей разных цветов. С помощью зубочистки или тонкой палочки краски надо осторожно перемешать так, чтобы образовались узоры и завитки.
Важный момент: цвета не стоит перемешивать слишком интенсивно, чтобы они не превратились в один оттенок.
После этого наденьте перчатки и разместите яйцо в каждую лунку, а потом накройте сверху коробкой, оставив яйца в такой пене примерно на 20 минут. Время ожидания может быть дольше, чтобы оттенок получился насыщенным.
Когда время пройдет, всю пену из коробки надо смыть проточной водой, а потом протереть бумажным полотенцем, чтобы убрать остатки пены.
Однако следует понимать, что в пене для бритья содержатся химические компоненты, которые способны проникать в яйцо через скорлупу. Поэтому в целях безопасности такой метод лучше применять для декоративных яиц.
Как создать мраморные яйца: смотрите видео
По Новоюлианскому календарю Пасху в Украине будут праздновать 12 апреля, а католические страны будут отмечать Воскресение Христово 5 апреля.
Частые вопросы
Как создать мраморный узор на яйцах?
Безопасно ли использовать пену для бритья для окрашивания яиц?
Когда будут праздновать Пасху в Украине по Новоюлианскому календарю?
