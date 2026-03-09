Любому пространству анютины глазки (народное название фиалок) добавляют много цвета, пишет Interia Kobieta. И хотя цветы не любят чрезмерного удобрения, весной все же стоит их подкормить специальным удобрением.

Чем подкормить фиалки в горшках?

Удобрение предоставит фиалкам необходимое количество питательных веществ, таких как калий и фосфор. Это гарантирует обильное цветение и большую устойчивость к болезням. Использовать можно уже готовые удобрения, которые продаются в садоводческих магазинах. А еще цветы стоит обеспечить дозой органических удобрений, таких как компост или биогумус.

Домашние удобрения очень хорошо влияют на рост и вид цветов. Если регулярно применять определенное натуральное удобрение, то фиалки получат красивый цвет. Питательным эликсиром для растений станут бананы и кофейная гуща.

Банановое удобрение стимулирует цветение анютиных глазок. Питательные веществ, содержащиеся в его кожуре – ускоряют процесс. Кожура является богатым источником калия, фосфора, магния, кальция, серы и азота. После использования этого удобрения растения сразу улучшат свой внешний вид.

Для создания удобрения нужно разрезать один спелый банан на кусочки и залить 1 литром теплой воды. Банку с кожурой следует поставить в темное место на 48 часов. Остальное удобрение нужно процедить перед использованием.



Домашнее удобрение улучшает вид фиалок / Фото Pinterest

Чтобы создать подкормку из кофейной гущи, достаточно несколько ложек развести в 2 литрах воды. Это удобрение богато на источник калия и фосфора.

Кроме того, специалисты советуют попробовать дрожжевую подкормку. В литре теплой воды надо растворить половину дрожжей и оставить на 2 часа. После указанного времени жидкостью уже можно начинать поливать цветы.

Высаживать цветы в горшки можно уже в середине марта. Анютины глазки предпочитают солнечные или слегка затененные места. Слишком много солнца приводит к их быстрому высыханию. А вот слишком большое количество тени, наоборот, уменьшает цветение.

Также важным для хорошего роста плодородный, хорошо дренированный грунт с нейтральным или кислым pH. Почва должна быть постоянно влажной, поэтому анютины глазки следует регулярно поливать.

К слову, гладиолус стал лучшим луковичным растением 2026 года благодаря выразительности, разнообразию оттенков и способности привлекать опылителей, пишет Flowerbulb. Для успешного выращивания гладиолусов нужен хорошо дренированный грунт, солнечное место, регулярный полив, а для поддержки – опоры или сочетание с другими растениями.

Какие еще советы стоит знать?