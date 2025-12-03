Подарки в садик на Николая: что купить, чтобы все были довольны

Праздник Николая – особенное время для малышей, поэтому родителям хочется подготовить для детей что-то полезное и приятное. Подарки могут быть недорогими, но обязательно такими, чтобы ребенок их использовал с удовольствием.

До праздника осталось совсем немного, поэтому мы собрали несколько универсальных идей, которые идеально подойдут для подарков в саду и понравятся всем детям, пишет 24 Канал.

Что подарить детям в саду?

Наборы для творчества

Для детей такие наборы – всегда беспроигрышный вариант. Это могут быть наборы с карандашами, цветными фломастерами или раскрасками. Детям нравится творить, поэтому они точно будут рады такому подарку.

Пазлы или настольные игры

Эти подарки развивают детское внимание и логику. Главное – подобрать подарки без мелких деталей, чтобы они были безопасными.

Тематический набор на Николая

В этот подарок могут войти книжечки о Николае с рассказами, праздничные открытки и пакетик со сладостями в коробочке.



Список лучших подарков для детей / Фото Pinterest

Мелочи для ежедневного пользования

Детям можно подарить стаканчик, ложечку, брелок на рюкзак, наклейки с любимыми героями, блокнотик. Можно собрать немало недорогих подарочков, а детям нравится, когда есть всего много.

Фигурки из мыла

В магазинах можно найти детское мыло в форме мишки, зайчика или каких-то интересных фруктов. В пакет можно добавить шампунь или детскую зубную пасту.

Набор с лакомствами

Каждый ребенок хочет получить на праздник сладкое, поэтому добавьте к основному подарку конфеты, печенье и фрукты.