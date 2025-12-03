Подарунки в садочок на Миколая: що купити, щоб усі були задоволені
- Ідеї подарунків для дітей у садочку на святого Миколая включають набори для творчості, пазли, настільні ігри, тематичні набори, дрібнички для щоденного користування, фігурки з мила та набори з ласощами.
- Подарунки мають бути безпечними, недорогими і такими, що принесуть дітям радість та користь.
Свято Миколая – особливий час для малечі, тож батькам хочеться підготувати для дітей щось корисне й приємне. Подарунки можуть бути недорогими, але обов’язково такими, щоб дитина їх використала із задоволенням.
До свята залишилося зовсім трохи, тож ми зібрали кілька універсальних ідей, які ідеально підійдуть для подарунків у садочку та сподобаються всім дітям, пише 24 Канал.
Що подарувати дітям у садочку?
Набори для творчості
Для дітей такі набори – завжди безпрограшний варіант. Це можуть бути набори з олівцями, кольоровими фломастерами чи розмальовками. Дітям подобається творити, тож вони точно будуть раді такому дарунку.
Пазли чи настільні ігри
Ці подарунки розвивають дитячу увагу та логіку. Головне – підібрати подарунки без дрібних деталей, щоб вони були безпечними.
Тематичний набір на Миколая
До цього подарунку можуть увійти книжечки про Миколая з оповіданнями, святкові листівки та пакуночок з солодощами в коробочці.
Список найкращих подарунків для дітей / Фото Pinterest
Дрібнички для щоденного користування
Дітям можна подарувати стаканчик, ложечку, брелок на рюкзак, наклейки з улюбленими героями, блокнотик. Можна зібрати чимало недорогих подаруночків, а дітям подобається, коли є всього багато.
Фігурки з мила
У магазинах можна знайти дитяче мило у формі ведмедика, зайчика чи якихось цікавих фруктів. До пакунку можна додати шампунь чи дитячу зубну пасту.
Набір з ласощами
Кожна дитина хоче отримати на свято солодке, тож додайте до основного подарунку цукерки, печиво та фрукти.
