3 грудня, 15:50
2

Подарунки в садочок на Миколая: що купити, щоб усі були задоволені

Юлія Турелик
Основні тези
  • Ідеї подарунків для дітей у садочку на святого Миколая включають набори для творчості, пазли, настільні ігри, тематичні набори, дрібнички для щоденного користування, фігурки з мила та набори з ласощами.
  • Подарунки мають бути безпечними, недорогими і такими, що принесуть дітям радість та користь.

Свято Миколая – особливий час для малечі, тож батькам хочеться підготувати для дітей щось корисне й приємне. Подарунки можуть бути недорогими, але обов’язково такими, щоб дитина їх використала із задоволенням.

До свята залишилося зовсім трохи, тож ми зібрали кілька універсальних ідей, які ідеально підійдуть для подарунків у садочку та сподобаються всім дітям, пише 24 Канал.

Що подарувати дітям у садочку?

Набори для творчості

Для дітей такі набори – завжди безпрограшний варіант. Це можуть бути набори з олівцями, кольоровими фломастерами чи розмальовками. Дітям подобається творити, тож вони точно будуть раді такому дарунку.

До речі, знайти дитячі набори для творчості та навіть настільні ігри і пазли за найкращими цінами можна на Prom. А ще тематичні набори на Миколая, солодощі та купу всього іншого для дітей. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Пазли чи настільні ігри

Ці подарунки розвивають дитячу увагу та логіку. Головне – підібрати подарунки без дрібних деталей, щоб вони були безпечними.

Тематичний набір на Миколая

До цього подарунку можуть увійти книжечки про Миколая з оповіданнями, святкові листівки та пакуночок з солодощами в коробочці.


Список найкращих подарунків для дітей / Фото Pinterest

Дрібнички для щоденного користування

Дітям можна подарувати стаканчик, ложечку, брелок на рюкзак, наклейки з улюбленими героями, блокнотик. Можна зібрати чимало недорогих подаруночків, а дітям подобається, коли є всього багато.

Фігурки з мила

У магазинах можна знайти дитяче мило у формі ведмедика, зайчика чи якихось цікавих фруктів. До пакунку можна додати шампунь чи дитячу зубну пасту.

Набір з ласощами

Кожна дитина хоче отримати на свято солодке, тож додайте до основного подарунку цукерки, печиво та фрукти.

Часті питання

Які універсальні ідеї подарунків підходять для дітей у садочку?

До універсальних ідей подарунків для дітей у садочку належать набори для творчості, пазли чи настільні ігри, тематичні набори на Миколая, дрібнички для щоденного користування, фігурки з мила та набори з ласощами.

Чому набори для творчості є безпрограшним варіантом подарунка для дітей?

Набори для творчості є безпрограшним варіантом, тому що дітям подобається творити — вони будуть раді отримати олівці, кольорові фломастери чи розмальовки.

Як можна зробити подарунок безпечним для дітей у садочку?

Щоб подарунок був безпечним, важливо підібрати пазли чи настільні ігри без дрібних деталей — це допоможе уникнути ризиків для дітей.