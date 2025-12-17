Лобовое стекло постоянно запотевает зимой: простая причина, о которой забывают

Запотевание стекол зимой – знакомая проблема для большинства водителей. Основной причиной обычно становится избыток влаги в салоне, и от него лучше уметь избавляться.

Во многих случаях ситуацию решает элементарное утепление окон, информирует 24 Канал со ссылкой на Gs24. Появление конденсата не всегда связано только с перепадом температур между салоном и улицей.

Что помогает быстрее всего?

Самый эффективный шаг – направить поток воздуха из вентиляции или кондиционера непосредственно на лобовое стекло. Кондиционер хорошо осушает воздух, благодаря чему стекло очищается значительно быстрее.

В холодный период лучше всего пользоваться резиновыми ковриками и регулярно просушивать обивку. Такие простые действия заметно уменьшают запотевание стекла утром.

Как стекло от влаги / Фото unsplash

Еще одна распространенная причина – негерметичные уплотнители. Через них в салон легко попадает холодный и влажный воздух. Очистка и обработка уплотнителей специальными силиконовыми средствами улучшает герметичность и снижает уровень влаги, которая впоследствии оседает на стекле.

Стоит обратить внимание и на режим рециркуляции. Когда он включен, влажный воздух остается внутри салона, что лишь ускоряет запотевание. Зимой лучше использовать подачу наружного воздуха – он обычно суше и помогает быстрее очистить стекла.

Как уменьшить запотевание?

Стоит регулярно убирать из салона мокрые вещи и проверять, не попадает ли влага извне. Например, через микропротекание, пишет Сук.

Попадание снега или дождя в салон зимой почти неизбежно, но даже простое стряхивание влаги с обуви перед поездкой уже дает результат.

Подсказки, которые стоит знать