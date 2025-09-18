Тыквы – это настоящий символ осени, и из этих плодов можно приготовить немало вкусных блюд. И поэтому особенно неприятно, когда они начинают гнить еще на грядке.

Причины гниения тыкв могут быть разными – от недостатка освещения до различных инфекционных заболеваний, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба". Впрочем, для того, чтобы спасти урожай, нужно действовать быстро.

Почему тыквы гниют на грядке?

Недостаточно солнечного света

Это – одна из наиболее распространенных причин, почему маленькие тыквы гниют на грядке. Все дело в том, что солнечный свет нужен им для процессов фотосинтеза, которые обеспечивают растение энергией.

Для того, чтобы избежать проблемы, следует выбирать для посадки тыкв участки, где солнце светит по крайней мере 6 – 8 часов в сутки. Не стоит сажать эти растения в тени деревьев или возле домов.

Чрезмерная влага и неправильный полив

Часто тыквы гниют из-за чрезмерного количества влаги. Когда земля все время перенасыщена водой, корни растения не могут дышать, и в конце концов это приводит к ее ослаблению и развитию корневой гнили.

Правильный способ полива тыквы – это лить воду у корня, избегая, впрочем, ее попадания на листья и плоды.

Контакт плодов с почвой

Постоянный контакт тыкв с землей, особенно если она влажная, может привести к гниению тыквы, и этот процесс тогда уже сложно остановить. Почва – это естественная среда для различных грибков и бактерий, и они легко проникают в плод, создавая благоприятные условия для развития гнили.

Эксперты советуют использовать подкладки под тыквы, чтобы избежать этой проблемы.



Тыквы не должны касаться земли / Фото Pexels

Неправильная или недостаточная подкормка

У кабачков и тыкв кончики плодов гниют практически одинаково – и так случается из-за того, что культуры недополучают достаточного количества питательных веществ – калия, азота и фосфора. Иммунитет растения ослабевает, и это делает плоды более уязвимыми.

Болезни тыквы

Когда растения ослаблены различными неблагоприятными условиями, их могут поразить различные инфекционные заболевания – и в конце концов это приводит к разложению плодов и гниению. Среди наиболее распространенных для тыкв болезней является фузариоз, антракноз, белая и серая гниль.

Как хранить тыквы зимой?

И сгнить тыквы могут не только на грядке, но и после сбора, если хранить их неправильно. Но если разобраться с этим процессом, они могут лежать всю зиму и радовать витаминами и вкусом. Agromarket пишет, что лучше откладывать для хранения крупные плоды, ведь они имеют достаточно большую кожу и сочную мякоть, чтобы обезвоживание во время хранения им не навредило.

Также важно учитывать толщину кожуры – чем она больше, тем дольше будут лежать тыквы. После сбора урожая тыквы нужно переместить на 7 – 10 дней в теплое сухое место и положить их на небольшом расстоянии друг от друга. После этого тыквы нужно еще раз отсортировать, а потом обработать раствором йода, марганца или салициловым спиртом.

