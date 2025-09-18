Гарбузи – це справжній символ осені, і з цих плодів можна приготувати чимало смачних страв. І тому особливо неприємно, коли вони починають гнити ще на грядці.

Причини гниття гарбузів можуть бути різними – від нестачі освітлення до різних інфекційних захворювань, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба". Втім, для того, аби врятувати урожай, потрібно діяти швидко.

Чому гарбузи гниють на грядці?

Недостатньо сонячного світла

Це – одна з найбільш поширених причин, чому маленькі гарбузи гниють на грядці. Вся річ у тому, що сонячне світло потрібне їм для процесів фотосинтезу, які забезпечують рослину енергією.

Для того, аби уникнути проблеми, слід обирати для посадки гарбузів ділянки, де сонце світить принаймні 6 – 8 годин на добу. Не варто садити ці рослини в тіні дерев чи біля будинків.

Надмірна волога та неправильний полив

Часто гарбузи гниють через надмірну кількість вологи. Коли земля весь час перенасичена водою, коріння рослини не може дихати, і зрештою це призводить до її послаблення та розвитку кореневої гнилі.

Правильний спосіб поливу гарбуза – це лити воду біля кореня, уникаючи, втім, її потрапляння на листя та плоди.

Контакт плодів з ґрунтом

Постійний контакт гарбузів з землею, особливо якщо вона волога, може призвести до гниття гарбуза, і цей процес тоді вже складно зупинити. Ґрунт – це природне середовище для різних грибків та бактерій, і вони легко проникають у плід, створюючи сприятливі умови для розвитку гнилі.

Експерти радять використовувати підкладки під гарбузи, аби уникнути цієї проблеми.



Гарбузи не мають торкатися землі / Фото Pexels

Неправильне чи недостатнє підживлення

У кабачків та гарбузів кінчики плодів гниють практично однаково – і так трапляється через те, що культури недоотримують достатньої кількості поживних речовин – калію, азоту та фосфору. Імунітет рослини слабшає, і це робить плоди більш вразливими.

Хвороби гарбуза

Коли рослини ослаблені різними несприятливими умовами, їх можуть вразити різні інфекційні захворювання – і зрештою це призводить до розкладання плодів та гниття. Серед найбільш поширених для гарбузів хвороб є фузаріоз, антракноз, біла та сіра гнилизна.

Як зберігати гарбузи взимку?

Та згнити гарбузи можуть не тільки на грядці, але й після збору, якщо зберігати їх неправильно. Та якщо розібратися з цим процесом, вони можуть лежати цілу зиму та тішити вітамінами й смаком. Agromarket пише, що найкраще відкладати для зберігання великі плоди, адже вони мають досить велику шкіру та соковиту м'якоть, аби зневоднення під час зберігання їм не зашкодило.

Також важливо зважати на товстоту шкірки – що вона більша, то довше лежатимуть гарбузи. Після збору урожаю гарбузи потрібно перемістити на 7 – 10 днів у тепле сухе місце і покласти їх на невеликій відстані одне від одного. Після цього гарбузи потрібно ще раз відсортувати, а тоді обробити розчином йоду, марганцю чи саліциловим спиртом.

