Вот почему семена не прорастают, и как исправить проблему, пока не поздно: простое решение

Почти все дачники выращивают рассаду на подоконниках дома перед тем, как пересадить растения в открытый грунт. Но иногда семена упорно не хотят прорастать.

После посадки рассады многие дачники проверяют семена чуть ли не ежедневно. Но что делать, если ростки не появляются ни на первой неделе, ни после второй? К счастью, еще не все потеряно, а ситуацию можно исправить, пишет Real Simple.

Почему семена не прорастают?

Недостаточно времени

Терпение – это важная черта для садовода. Важно помнить, что разным растениям нужно разное время на прорастание – одни могут показать первые листочки уже через неделю, а вот другим нужно до трех недель.

Для того, чтобы проверить, вообще проблема с ростом есть, стоит проверить информацию на пакетике с семенами.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Семена посеяны слишком глубоко

Каждое семя требует разной глубины посадки в зависимости от вида. Но если посадить семя слишком глубоко, оно не будет иметь достаточно энергии, чтобы достичь поверхности, и может просто погибнуть под почвой.

Слишком частый или недостаточный полив

Одна из главных причин, почему семена не прорастают – это неправильный полив. Учитывайте, что слишком большое количество воды может задушить семя и привести к развитию грибковых заболеваний, а вот если влаги будет недостаточно, семя засохнет еще до того, как начнет расти.

Слишком высокая температура

Вода и свет жизненно важны для растения, но есть еще один фактор, о котором дачники часто забывают – температура. Если почва слишком холодная, семена просто не получает своеобразный "сигнал" прорастать.

В таком случае можно попробовать использовать коврик для прогревания семян.

Слишком старые семена

Если вы не допустили ошибок при выращивании, проблема может заключаться в самих семенах – если они повреждены или старые, они могут просто не прорастать, пишет Ideal Home.

Что еще следует знать дачникам?