Часто коты или собаки ищут рыхлую почву, которую можно копать, уничтожая таким образом растения, пишет The West Side Journal.

Как пластиковые вилки сохраняют посадки?

Домашних животных могут пугать пластиковые вилки, поэтому они будут обходить грядки. Это касается и посадок в поле, которые могут уничтожить зайцы или другие животные.

В отличие от различных средств, которые смывает дождь, этот способ не требует постоянного обновления – достаточно иногда проверять, все ли на месте. Этот трюк особенно полезен тогда, когда растения еще слабые, потому что только один визит кота или собаки на грядку может повредить рассаду.

В летнее время эти вилки стоит расставлять рядом с ягодами клубники, чтобы ее не поклевали птицы и не съели слизни.



Вилки оберегают растения от вредителей / Фото Pinterest

Эффективность этих вилок зависит не от количества, а от правильного расположения. Важно создать плотный барьер без больших промежутков. Вилки надо расставлять вдоль краев грядки, чтобы перекрыть доступ.

Каждое растение можно окружить вилкой для лучшей точечной защиты. Чтобы усложнить передвижение по грядке, их нужно вставлять также между рядами. Оптимальные расстояние между вилками – примерно несколько сантиметров.

Для защиты нежных растений стоит применить комплексный подход. Посадить на грядке можно ароматические растения: бархатцы, базилик или мяту, которые создают дополнительный барьер и улучшают состояние почвы.

Животных также отпугивают своим запахом острые специи и эфирные масла. Помогает и кофейная гуща, которая предохраняет огород от слизней, которые могут поесть все листья растений.

Настурция может защитить сад от вредителей, отвлекая слизней, улиток и бабочек-капустниц от ценных растений, пишет Express.

Слизни и улитки не могут насытиться листьями настурции, а бабочки-капустницы взамен откладывать яйца гусениц под листьями. Это означает, что этот один цветок будет держать всех вредителей как можно дальше от остального вашего сада.

