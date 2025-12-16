"Рождественская звезда" после магазина сбрасывает листья: что пошло не так

Пуансеттию часто воспринимают как растение только на период праздников, хотя при правильных условиях она способна оставаться привлекательной значительно дольше. Однако обычного полива для этого точно будет недостаточно.

Рождественская звезда давно стала одним из самых ярких символов зимнего сезона, информирует 24 Канал со ссылкой на Оnet. Этот особый вазон особенно чувствителен к среде, поэтому требует внимательного ухода.

Интересно Эти листья подавляют овощи: почему орех опасен для огорода

Как ухаживать за пуансеттией?

Независимо от того, где именно было приобретено растение – в цветочном магазине, на рынке или в супермаркете – наибольшую опасность для нее составляет холод.

Пуансеттия происходит из теплого климата и очень остро реагирует на низкие температуры, сквозняки и даже короткий контакт с морозным воздухом. Иногда нескольких минут холода во время транспортировки достаточно, чтобы листья начали опадать почти сразу после занесения в помещение.

Одно из замечательных украшений для рождественского декора / Фото unsplash

Основой правильного ухода является стабильная температура без резких перепадов. Лучше всего растение чувствует себя при температуре 18 – 22 градуса Цельсия. Пуансеттия требует достаточного количества света, однако не переносит прямого солнца. Оптимальным является яркое, но рассеянное освещение.

До речі, знайти декоративну пуансетію, штучні квіти та гілки за найкращими цінами можна на Prom. А ще комплексні добрива, регулятори росту рослин, грунт і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Не менее важным является режим полива. Рождественская звезда не терпит избыточной влаги – почва не должна оставаться постоянно мокрой. Полив уместен лишь тогда, когда верхний слой земли немного подсох.

Как долго пуансеттия сохраняет цвет?

При правильных условиях "рождественская звезда" способна сохранять яркие красные листья даже до февраля, пишет Garden works. Стабильное тепло, отсутствие сквозняков и сдержанный полив помогают поддерживать декоративный вид растения в течение многих недель.

Еще больше советов по уходу за растениями