"Різдвяна зірка" після магазину скидає листя: що пішло не так

Пуансетію часто сприймають як рослину лише на період свят, хоча за правильних умов вона здатна залишатися привабливою значно довше. Проте звичайного поливу для цього точно буде недостатньо.

Різдвяна зірка давно стала одним із найяскравіших символів зимового сезону, інформує 24 Канал з посиланням на Оnet. Цей особливий вазон особливо чутливий до середовища, тому потребує уважного догляду.

Як доглядати за пуансетією?

Незалежно від того, де саме була придбана рослина – у квітковій крамниці, на ринку чи в супермаркеті – найбільшу небезпеку для неї становить холод.

Пуансетія походить із теплого клімату й дуже гостро реагує на низькі температури, протяги та навіть короткий контакт із морозним повітрям. Іноді кількох хвилин холоду під час транспортування достатньо, щоб листя почало опадати майже одразу після занесення в приміщення.

Одна з чудових прикрас для різдвяного декору / Фото unsplash

Основою правильного догляду є стабільна температура без різких перепадів. Найкраще рослина почувається за температури 18 – 22 градуси Цельсія. Пуансетія потребує достатньої кількості світла, проте не переносить прямого сонця. Оптимальним є яскраве, але розсіяне освітлення.

Не менш важливим є режим поливу. Різдвяна зірка не терпить надлишкової вологи – ґрунт не повинен залишатися постійно мокрим. Полив доречний лише тоді, коли верхній шар землі трохи підсох.

Як довго пуансетія зберігає колір?

За правильних умов "різдвяна зірка" здатна зберігати яскраве червоне листя навіть до лютого, пише Garden works. Стабільне тепло, відсутність протягів і стриманий полив допомагають підтримувати декоративний вигляд рослини протягом багатьох тижнів.

