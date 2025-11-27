Нужно ли застилать кровать зимой: неожиданный ответ

Все из нас имеют привычку застилать кровать по утрам, но специалисты говорят, что это не совсем правильно. После пробуждения кровать стоит оставлять расстеленной, и на это есть несколько причин.

Оказывается, что после ночного сна, постели надо дать "подышать", а уже потом ее застилать, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Читайте также Почему стирка может испортить пуховик: как освежить его без риска

Почему не нужно сразу застилать постель?

После ночи постель и одеяло впитывают влагу и тепло, поскольку человек выделяет пот и тепло в течение всего сна. Если кровать сразу застелить, то создастся среда с повышенной влажностью, которая начнет размножать постельных клещей.

Потрібно оновити гардероб? На Промі знайдеться все: від стильного буденного вбрання до розкішних образів на свято. Приємні ціни, популярні бренди, можливість сплачувати частинами та безплатна доставка Smart. Модники точно оцінять, а гаманець не спорожніє.

Эксперты говорят, что эти микроорганизмы любят теплые условия и отсутствие циркуляции воздуха. Чтобы избежать этого, постель нужно оставлять в зимнее время открытой на 30 минут. За это время ткань успеет остыть, а лишняя влага испарится. Это простое действие дополнительно поможет предотвратить неприятные запахи.



Кровать не стоит застилать после пробуждения / Фото Freepik

А еще даже зимой нужно регулярно проветривать комнату, чтобы улучшить гигиену постели. Свежий воздух хорошо снижает уровень влажности и делает спальное место менее благоприятным для микробов и постельных клещей.

Именно поэтому постель после пробуждения застилать сразу не стоит. Таким образом вы убережете себя от размножения вредителей.

Пылевых клещей можно уничтожить, стирая постельное белье при температуре 60 градусов пишет Express. Именно такая температура убьет клещей, бактерии и аллергены. Клещи любят влажность, поэтому постельное белье надо хорошо высушивать. А еще ресурс Better Homes and Garden пишет, что совместная стирка постельного белья и полотенец может привести к износу деликатных тканей из-за разницы в весе и толщине.

Какие хитрости стирки стоит знать?