Не выбрасывайте шелуху чеснока и лука: вот почему они вам пригодятся

Эксперты по садоводству хорошо разбираются не только в профессиональных подкормках, но и в органических удобрениях. То, что мы привыкли выбрасывать на кухне, можно с пользой использовать на грядках.

Подкормка является довольно важным компонентом, что способствует развитию растений, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Удобрения обеспечивают растения многими необходимыми питательными веществами, поэтому вместо магазинных средств можно выбрать натуральные альтернативы, которые довольно доступны и экологичны.

Для чего использовать шелуху чеснока и лука?

Часто среди домашней подкормки используют банановую кожуру, кофейную гущу или яичную скорлупу, но огородники советуют обратить внимание еще и на другие недооцененные ингредиенты – луковую и чесночную шелуху. Они способны обогатить почву и укрепить растения.

Шелуху нужно замочить на два – три дня в воде, а тогда полученный настой использовать для полива. В зимнее время такой лайфхак будет особенно полезным для теплиц, в которых выращиваются овощи или зелень.



Шелуха чеснока может улучшить рост чеснока / Фото Pexels

Чесночно-луковый настой содержит калий, кальций, железо, магний и медь, поэтому растения становятся более выносливыми, лучше противостоят болезням, быстрее растут и обильнее цветут и плодоносят. Именно недостаток питательных элементов способен привести к медленному росту, слабому цветению и снижению качества плодов.

В теплице настой из луковой и чесночной шелухи можно использовать как жидкую подкормку, поливая им грядки раз в неделю для укрепления корней и стимуляции роста.

Как улучшить рост комнатных растений?

Зимой несколько таблеток активированного угля могут улучшить циркуляцию воздуха и дренаж в горшках с растениями, предотвращая грибковые заболевания, пишет Martha Stewart. Активированный уголь также поглощает лишнюю влагу и избыток питательных веществ, а при проращивании черенков обеспечивает чистоту воды и отпугивает насекомых.

Какие еще советы стоит знать?