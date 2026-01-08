Не викидайте лушпиння часнику та цибулі: ось чому вони вам знадобляться
- Лушпиння часнику та цибулі можна використовувати як органічне добриво, яке збагатить ґрунт і зміцнить рослини завдяки вмісту калію, кальцію, заліза, магнію та міді.
- У зимовий період часниково-цибулевий настій особливо корисний для теплиць, допомагаючи рослинам бути витривалішими, краще протистояти хворобам і швидше рости.
Експерти з садівництва добре знаються не лише на професійних підживленнях, але й на органічних добривах. Те, що ми звикли викидати на кухні, можна з користю використати на грядках.
Підживлення є доволі важливим компонентом, що сприяє розвитку рослин, пише 24 Канал з посиланням на Express. Добрива забезпечують рослини багатьма необхідними поживними речовинами, тому замість магазинних засобів можна обрати натуральні альтернативи, які є доволі доступними й екологічними.
Для чого використовувати лушпиння часнику та цибулі?
Часто серед домашнього підживлення використовують бананову шкірку, кавову гущу чи яєчну шкаралупу, але городники радять звернути увагу ще й на інші недооцінені інгредієнти – цибулеве та часникове лушпиння. Вони здатні збагатити ґрунт та зміцнити рослини.
Лушпиння потрібно замочити на два – три дні у воді, а тоді отриманий настій використовувати для поливу. У зимову пору такий лайфхак буде особливо корисним для теплиць, в яких вирощуються овочі чи зелень.
Лушпиння часнику може покращити ріст часнику / Фото Pexels
Часниково-цибулевий настій містить калій, кальцій, залізо, магній та мідь, тож рослини стають витривалішими, краще протистоять хворобам, швидше ростуть та рясніше цвітуть й плодоносять. Саме нестача поживних елементів здатна призвести до повільного росту, слабкого цвітіння та зниження якості плодів.
У теплиці настій з цибулевого та часникового лушпиння можна використовувати як рідке підживлення, поливаючи ним грядки раз на тиждень для зміцнення коренів і стимуляції росту.
Як покращити ріст кімнатних рослин?
Взимку кілька пігулок активованого вугілля можуть покращити циркуляцію повітря і дренаж у горщиках з рослинами, запобігаючи грибковим захворюванням, пише Martha Stewart. Активоване вугілля також поглинає зайву вологу та надлишок поживних речовин, а при пророщуванні живців забезпечує чистоту води і відлякує комах.
Які ще поради варто знати?
Натуральне добриво з яєчної шкаралупи, цукру та бананової шкірки може активізувати ріст і цвітіння грошового дерева.
Заміокулькас можна підживлювати домашнім добривом з кропиви, соняшнику та кавовою гущею для стимуляції росту та появи нового листя.
Часті питання
Чому важливо використовувати натуральні добрива для рослин?
Натуральні добрива забезпечують рослини необхідними поживними речовинами, є екологічними та доступними альтернативами магазинним засобам — допомагають зміцнити рослини та покращити їхній ріст.
Як використовувати лушпиння часнику та цибулі для підживлення рослин?
Лушпиння потрібно замочити на два — три дні у воді, а отриманий настій використовувати для поливу раз на тиждень. Це підживлення містить калій, кальцій, залізо, магній та мідь, що допомагає рослинам протистояти хворобам та сприяє їх швидкому росту.
Які ще натуральні добрива можна використовувати для підживлення кімнатних рослин?
Для покращення росту кімнатних рослин можна використовувати яєчну шкаралупу, цукор, бананову шкірку, активоване вугілля, яке покращує циркуляцію повітря та дренаж, а також настій з кропиви, соняшнику та кавової гущі для стимуляції росту.