Что будет, если не слить воду из батарей в мороз: ремонт может обойтись в тысячи

Случается, что в холодную погоду вследствие аварии или повреждений перестает работать отопление. В таком случае первое, о чем нужно подумать – вода в системе обогрева.

Если на улице мороз, а вода в систему обогрева не отапливается – ее нужно немедленно слить. Почему так и какие последствия игнорирования этого шага – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

Почему в мороз надо сливать воду из батарей?

Замерзание воды в батарее – это проблема, которую нельзя игнорировать. Если вода превратится в лед – существенно вырастет ее объем.

Промерзание воды в батареях очень опасно / Фото Freepik

Это усиливает давление на трубы, в результате чего на трубах могут образовываться трещины. Если трубу прорвет – вся вода из системы окажется в вашем доме.

Что делать, если вода в трубе уже замерзла?

Немедленно откройте краны, чтобы выходило лишнее давление. Далее попробуйте найти место, где вода замерзла, но ни в коем случае не нагревайте его очень быстро, отмечает Onet.

Если участок промерзания небольшой – можно справиться с помощью обычного фена. В критическом случае, если уже образовалась трещина, трубу лучше заменить.

Какие советы пригодятся?