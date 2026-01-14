Укр Рус
14 января, 10:05
Что будет, если не слить воду из батарей в мороз: ремонт может обойтись в тысячи

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Если вода в системе обогрева замерзнет, это может привести к образованию трещин в трубах из-за увеличения объема воды.
  • При замерзании воды в трубах следует немедленно открыть краны, чтобы снять излишнее давление, и осторожно нагревать место замерзания.

Случается, что в холодную погоду вследствие аварии или повреждений перестает работать отопление. В таком случае первое, о чем нужно подумать – вода в системе обогрева.

Если на улице мороз, а вода в систему обогрева не отапливается – ее нужно немедленно слить. Почему так и какие последствия игнорирования этого шага – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

Почему в мороз надо сливать воду из батарей?

Замерзание воды в батарее – это проблема, которую нельзя игнорировать. Если вода превратится в лед – существенно вырастет ее объем.

Промерзание воды в батареях очень опасно / Фото Freepik

Это усиливает давление на трубы, в результате чего на трубах могут образовываться трещины. Если трубу прорвет – вся вода из системы окажется в вашем доме.

Что делать, если вода в трубе уже замерзла?

Немедленно откройте краны, чтобы выходило лишнее давление. Далее попробуйте найти место, где вода замерзла, но ни в коем случае не нагревайте его очень быстро, отмечает Onet.

Если участок промерзания небольшой – можно справиться с помощью обычного фена. В критическом случае, если уже образовалась трещина, трубу лучше заменить.

Частые вопросы

Почему важно сливать воду из системы обогрева при морозах?

Если вода в системе обогрева замерзнет – ее объем существенно увеличится, что усиливает давление на трубы. Это может привести к образованию трещин или даже прорыву трубы, в результате чего вода может затопить помещение.

Что делать, если вода в трубе уже замерзла?

Нужно немедленно открыть краны, чтобы уменьшить давление. Далее следует найти место замерзания и осторожно нагревать его, например, с помощью фена. В случае, если уже образовалась трещина, трубу лучше заменить.

Можно ли агрессивно нагревать воду, которая замерзла в батареях?

Это категорически запрещено, ведь давление резко повысится, и такие действия могут привести к прорыву трубы.