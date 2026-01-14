Що буде, якщо вода замерзне у батареях: ремонт може обійтися у тисячі

Трапляється, що в холодну погоду внаслідок аварії або пошкоджень перестає працювати опалення. У такому випадку перше, про що потрібно подумати – вода у системі обігріву.

Якщо на вулиці мороз, а вода в систему обігріву не опалюється – її потрібно негайно злити. Чому так і які наслідки ігнорування цього кроку – розповідає 24 Канал з посиланням на Reddit.

Чому в мороз треба зливати воду з батарей?

Замерзання води у батареї – це проблема, яку не можна ігнорувати. Якщо вода перетвориться на лід – суттєво виросте її обʼєм.

Промерзання води у батареях дуже небезпечне / Фото Freepik

Це посилює тиск на труби, в результаті чого на трубах можуть утворюватися тріщини. Якщо трубу прорве – уся вода з системи опиниться у вашому помешканні.

Що робити, якщо вода в трубі вже замерзла?

Негайно відкрийте крани, щоб виходив зайвий тиск. Далі спробуйте знайти місце, де вода замерзла, але в жодному разі не нагрівайте його дуже швидко, наголошує Onet.

Якщо ділянка промерзання невелика – можна впоратися за допомогою звичайного фена. У критичному випадку, якщо вже утворилася тріщина, трубу краще замінити.

Які поради стануть у пригоді?