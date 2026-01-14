Укр Рус
14 січня, 10:05
Що буде, якщо вода замерзне у батареях: ремонт може обійтися у тисячі

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Якщо вода в системі обігріву замерзне, це може призвести до утворення тріщин у трубах через збільшення об'єму води.
  • При замерзанні води в трубах слід негайно відкрити крани, щоб зняти зайвий тиск, і обережно нагрівати місце замерзання.

Трапляється, що в холодну погоду внаслідок аварії або пошкоджень перестає працювати опалення. У такому випадку перше, про що потрібно подумати – вода у системі обігріву.

Якщо на вулиці мороз, а вода в систему обігріву не опалюється – її потрібно негайно злити. Чому так і які наслідки ігнорування цього кроку – розповідає 24 Канал з посиланням на Reddit

Чому в мороз треба зливати воду з батарей? 

Замерзання води у батареї – це проблема, яку не можна ігнорувати. Якщо вода перетвориться на лід – суттєво виросте її обʼєм. 

Промерзання води у батареях дуже небезпечне / Фото Freepik 

Це посилює тиск на труби, в результаті чого на трубах можуть утворюватися тріщини. Якщо трубу прорве – уся вода з системи опиниться у вашому помешканні. 

Що робити, якщо вода в трубі вже замерзла?  

Негайно відкрийте крани, щоб виходив зайвий тиск. Далі спробуйте знайти місце, де вода замерзла, але в жодному разі не нагрівайте його дуже швидко, наголошує Onet.

Якщо ділянка промерзання невелика – можна впоратися за допомогою звичайного фена. У критичному випадку, якщо вже утворилася тріщина, трубу краще замінити. 

Які поради стануть у пригоді? 

Часті питання

Чому важливо зливати воду з системи обігріву при морозах?

Якщо вода в системі обігріву замерзне — її об'єм суттєво збільшиться, що посилює тиск на труби. Це може призвести до утворення тріщин або навіть прориву труби, в результаті чого вода може затопити помешкання.

Що робити, якщо вода в трубі вже замерзла?

Потрібно негайно відкрити крани, щоб зменшити тиск. Далі слід знайти місце замерзання і обережно нагрівати його, наприклад, за допомогою фена. У випадку, якщо вже утворилася тріщина, трубу краще замінити.

Чи можна агресивно нагрівати воду, яка замерзла у батареях?

Це категорично заборонено, адже тиск різко підвищиться, і такі дії можуть призвести до прориву труби.