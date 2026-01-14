Що буде, якщо вода замерзне у батареях: ремонт може обійтися у тисячі
- Якщо вода в системі обігріву замерзне, це може призвести до утворення тріщин у трубах через збільшення об'єму води.
- При замерзанні води в трубах слід негайно відкрити крани, щоб зняти зайвий тиск, і обережно нагрівати місце замерзання.
Трапляється, що в холодну погоду внаслідок аварії або пошкоджень перестає працювати опалення. У такому випадку перше, про що потрібно подумати – вода у системі обігріву.
Якщо на вулиці мороз, а вода в систему обігріву не опалюється – її потрібно негайно злити. Чому так і які наслідки ігнорування цього кроку – розповідає 24 Канал з посиланням на Reddit.
Чому в мороз треба зливати воду з батарей?
Замерзання води у батареї – це проблема, яку не можна ігнорувати. Якщо вода перетвориться на лід – суттєво виросте її обʼєм.
Промерзання води у батареях дуже небезпечне / Фото Freepik
Це посилює тиск на труби, в результаті чого на трубах можуть утворюватися тріщини. Якщо трубу прорве – уся вода з системи опиниться у вашому помешканні.
Що робити, якщо вода в трубі вже замерзла?
Негайно відкрийте крани, щоб виходив зайвий тиск. Далі спробуйте знайти місце, де вода замерзла, але в жодному разі не нагрівайте його дуже швидко, наголошує Onet.
Якщо ділянка промерзання невелика – можна впоратися за допомогою звичайного фена. У критичному випадку, якщо вже утворилася тріщина, трубу краще замінити.
Які поради стануть у пригоді?
