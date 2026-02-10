Консервную банку не стоит держать открытой в холодильнике: этому есть объяснение

После открытия консервной банки мы не всегда используем все ее содержимое. Часто остатки хранятся в холодильнике в оригинальной упаковке. Это удобно, но не совсем полезно для вкуса.

Металлическая банка после открывания перестает быть герметичным барьером для пищи, пишет Interia Kobieta. Содержимое банки поглощает запахи других продуктов, которые хранятся в холодильнике. Если рядом стоит мясо или рыба, то консервированные овощи могут перебрать их запах.

Читайте также Фольга способна испортить вкус еды: некоторые блюда запрещено в ней готовить

Почему консервную банку нельзя держать открытой?

Из-за того, что консервная банка с любым содержимым открыта, в результате вкус пищи через некоторое время быстро испортится. Кроме запаха, проблемой является влияние воздуха и влаги на продукты. Это ускоряет порчу и может привести к появлению металлического привкуса в продукте.

После одного дня хранения в открытой банке качество продуктов может значительно ухудшиться. А еще не стоит забывать о безопасности. Нередко острые края крышки увеличивают риск травмирования, поэтому после открытия консервы содержимое стоит пересыпать в герметичный контейнер.



Открытые шпроты "засорят" весь холодильник / Фото Pexels

Лучше всего подойдет стеклянный контейнер, поскольку он ограничивает проникновение воздуха и запахов. Такое герметичное хранение важно не только для сохранения вкуса, но и для срока годности. Защищенные продукты окисляются медленнее и дольше сохраняют свою пищевую ценность.

Консервированные овощи нужно хранить в течение 2 – 3 дней. Продукты в кислых рассолах или сладких сиропах могут храниться в холодильнике до недели времени, но при условии, что они хорошо закрыты. Специалисты отмечают, что чем дольше мы храним пищу, тем больше она теряет свой вкус и пищевую ценность.

Почему не надо выбрасывать консервные банки?

Консервные банки можно использовать как формы для выпекания куличей, поскольку они хорошо держат форму и обеспечивают равномерное пропекание, пишут "Хорошие новости". Банки можно превратить в емкости для хранения безделушек, вазы для цветов или горшки для растений, а также стерилизовать их в духовке для длительного хранения продуктов.

Какие еще есть полезные советы?