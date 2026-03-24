Почему гибнут комнатные растения дома: эксперт раскрыл главную причину
- Эксперт Петр Лемонов отмечает, что основной причиной гибели комнатных растений является дефицит света, что приводит к замедлению роста и ослаблению иммунитета.
- Для здорового роста растений важно обеспечить достаточное освещение, что способствует формированию сильной корневой системы и устойчивости к стрессам.
Комнатные растения прекрасно украшают интерьер в доме. Однако даже самые выносливые из них иногда начинают увядать без очевидной причины, однако эксперт рассказал, что она все же есть.
Специалист по уходу за растениями с более чем 20-летним опытом Петр Лемонов знает о них практически все. Он часто делится опытом и практическими советами по выращиванию комнатных растений в своих социальных сетях. В инстаграме за цветоводом уже следят более 17 тысяч поклонников.
Эксклюзивно для 24 Канала эксперт рассказал о самой распространенной причине гибели комнатных растений в домашних условиях
Почему погибают комнатные растения?
По словам эксперта, первоочередной причиной проблем с комнатными растениями чаще всего является дефицит света. Когда растению не хватает освещения, у него замедляется рост, ослабевает иммунитет и не развивается полноценно корневая система.
В таких условиях растение становится значительно уязвимее и постепенно ослабевает. Это, свою очередь, влечет за собой другие проблемы: повышается риск перелива, поскольку растение медленнее потребляет влагу, а также чаще появляются болезни и вредители,
– отметил цветовод.
Поэтому при выращивании комнатных растений одним из важнейших факторов является именно освещение. Когда растение получает достаточно света, оно активно растет, формирует сильную корневую систему и значительно лучше противостоит различным стрессам и заболеваниям.
Растениям необходимо освещение / Фото Pexels
Пеперомия туполистная хорошо растет при слабом освещении, а листья остаются ярко-зелеными в течение многих месяцев, пишет Real Simple. Пеперомия не требует частого полива и полноценно растет при низком уровне влажности.
Также прекрасно растет при непрямом свете и выдерживает длительное время слабого освещения эпипремнум золотистый. Подливать растение нужно только тогда, когда подсохнет почва.
Какие еще советы эксперта стоит знать?
Петр Лемонов рекомендует для маленьких квартир выбирать компактные растения, такие как Epipremnum aureum, Chlorophytum comosum и Aglaonema с темно-зелеными листьями, которые могут адаптироваться к умеренному освещению.
Растения, подходящие для тех, кто забывает о поливе : Zamioculcas zamiifolia, Sansevieria, Crassula ovata.
Частые вопросы
Кто такой Петр Лемонов и чем он известен?
Какая основная причина гибели комнатных растений, по словам эксперта?
Какие растения Петр Лемонов рекомендует для маленьких квартир с ограниченным освещением?
