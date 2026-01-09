Почему нельзя оставлять газированные напитки в автомобиле в мороз: химчистка будет очень дорогой
- Газированные напитки в автомобиле могут взорваться в мороз из-за замерзания жидкости и повышения давления от расширения льда и высвобождения газа.
- Не стоит оставлять в машине в мороз напитки в герметичной таре, аэрозольные баллончики, косметику, бытовую химию и батарейки из-за изменения давления и структуры.
Зимой не все вещи стоит оставлять в автомобиле. Это кажется мелочью, пока температура не опускается ниже нуля. Именно тогда начинаются проблемы, которые выглядят внезапными, но имеют вполне логичное объяснение.
Газированные напитки в машине – одна из самых рискованных вещей в мороз, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real simple. Причина в физике - она всегда работает.
Почему нельзя оставлять газированные напитки в машине?
Газированные напитки содержат растворенный углекислый газ. В закрытой бутылке он находится под давлением. Когда температура падает, жидкость начинает замерзать, а лед занимает больший объем, чем вода. Внутри тары резко возрастает давление. Пластик или металл не рассчитаны на такую нагрузку.
Как газировка взрывается в машине в мороз: видео
Они не подстраиваются под расширение льда. В результате бутылка или банка не выдерживает и "взрывается". Дополнительный фактор – газ. Во время замерзания часть углекислого газа высвобождается из жидкости. Это еще больше повышает внутреннее давление.
Именно сочетание льда и газа делает ситуацию опасной. Последствия – не только испорченный напиток. Липкая жидкость в салоне, запах, пятна на обивке, электронике или багаже. Устранить это сложно, особенно если взрыв произошел в закрытом авто.
Что еще не стоит оставлять в машине?
В мороз не стоит оставлять любые напитки в герметичной таре, в частности воду, соки и энергетики, пишет Alaskan. Замерзание и расширение жидкости работает одинаково, даже без газа.
Также опасны аэрозольные баллончики, косметика, бытовая химия и батарейки. Низкие температуры меняют давление и структуру этих вещей.
Какие советы стоит запомнить?
