Этот трюк знают не все: зачем сковороду смазывают уксусом

Если даже новая, чистая и хорошо прогретая сковорода "притягивает" к себе пищу и дымит, стоит попробовать проверенный лайфхак. Перед жаркой профессиональные повара обращают внимание не только на ингредиенты, но и на поверхность посуды.

Сковороду может спасти обычный уксус, сообщает 24 Канал со ссылкой на Оnet. Такой метод решает несколько мелких, но надоедливых проблем сразу.

Зачем смазывать сковороду уксусом перед жаркой?

Даже хорошо вымытая сковорода со временем накапливает тонкую пленку, к которой прилипает пища. Легкое протирание уксусом снимает этот слой и будто "обнуляет" поверхность. Благодаря такому методу можно уменьшить дым, который иногда возникает во время жарки.

Сковорода будет как новая / Фото unsplash

Когда на сковороде нет микрочастиц пригоревшего масла, новый жир прогревается ровнее. Благодаря уксусу пища меньше прилипает. Особенно это заметно во время жарки мяса, рыбы или яиц. Уксус слегка меняет поверхностную реакцию металла, и продукты не "цепляются" за дно с первой секунды.

И, наконец, чистота после готовки. Когда сковорода подготовлена, на ней меньше нагара. А это значит меньше оттирания, меньше воды и меньше испорченного настроения после ужина.

Как уберечь сковороду?

Чтобы сковорода служила долго, ее следует прогревать постепенно, пишет Kobieta. Тепло должно быть равномерное, а не обжигать руку.

После приготовления сковороду не стоит сразу заливать холодной водой, следует обязательно дать остыть.

