Ваши окна больше не будут запотевать: попробуйте этот действенный лайхак
- Для предотвращения запотевания окон можно использовать раствор соды (2 столовые ложки на 1 литр воды).
- Достаточно протирать окна раствором соды раз в 3 недели, чтобы избежать конденсата.
Запотевание окон одна из самых больших проблем отопительного сезона. Но от нее легко можно избавиться!
Конденсат, который образуется из-за перепада температур, постоянно оседает на окнах и превращается в настоящую проблему. Как от нее избавиться раз и навсегда – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Kobieta Interia.
Читайте также Две секретные капли на ватный диск – и не надо никакой стиралки: чудодейственный способ для пуховика
Как побороть запотевание окон?
Как ни странно, поможет элементарная сода. Это средство действенно почти во всех случаях! Главное – знать, как ее применить. Итак, готовим раствор: 2 столовые ложки соды на литр теплой воды. Тщательно перемешайте, чтобы не было кристаллов.
Сода поможет избавиться от конденсата / Фото Freepik
Теперь стекло: оно должно быть чистым и сухим. Берем мягкую ткань или микрофибру, погружаем в раствор и обрабатываем всю поверхность стекла.
Оставляем высыхать и протираем сухой тряпкой. Подождите, иначе на окне останутся разводы. Вот и все – конденсат на окнах больше не будет оседать!
До речі, знайти засоби для чищення чи губки за найкращими цінами можна на Prom. А ще рушнички, мікрофібру і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
Как это работает?
Сода – замечательный абсорбент. Именно благодаря этому она так эффективна против лишней влаги, рассказывает Onet.
Вполне достаточно протирать окна раствором соды 1 раз в 3 недели. Но если влажность повышенная – можно повторять процедуру чаще.
Какие лайфхаки пригодятся?
Если вокруг плитки собралось много жира – вы можете избавиться от него за считанные минуты.
А если знать эти секреты, то елка простоит на месяц дольше.
Частые вопросы
Какие шаги нужно выполнить, чтобы избавиться от конденсата на окнах с помощью соды?
Сначала нужно приготовить раствор из 2 столовых ложек соды на литр теплой воды и тщательно перемешать, чтобы не было кристаллов. Чистое и сухое стекло обрабатывается мягкой тканью или микрофиброй, погруженной в раствор. После высыхания стекло протирается сухой тряпкой.
Почему сода является эффективной в борьбе с конденсатом на окнах?
Сода является превосходным абсорбентом, позволяющим эффективно бороться с излишней влажностью, которая является причиной конденсата на окнах.
Как часто следует использовать раствор соды для протирания окон?
Окна стоит протирать раствором соды один раз в три недели, но если влажность повышена - процедуру можно повторять чаще.
Какие шаги нужно выполнить, чтобы избавиться от конденсата на окнах с помощью соды?
Сначала нужно приготовить раствор из 2 столовых ложек соды на литр теплой воды и тщательно перемешать, чтобы не было кристаллов. Чистое и сухое стекло обрабатывается мягкой тканью или микрофиброй, погруженной в раствор. После высыхания стекло протирается сухой тряпкой.
Почему сода является эффективной в борьбе с конденсатом на окнах?
Сода является превосходным абсорбентом, позволяющим эффективно бороться с излишней влажностью, которая является причиной конденсата на окнах.
Как часто следует использовать раствор соды для протирания окон?
Окна стоит протирать раствором соды один раз в три недели, но если влажность повышена - процедуру можно повторять чаще.