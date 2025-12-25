Укр Рус
Лайфхаки Советы подруги Ваши окна больше не будут запотевать: попробуйте этот действенный лайхак
25 декабря, 00:10
2

Ваши окна больше не будут запотевать: попробуйте этот действенный лайхак

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Для предотвращения запотевания окон можно использовать раствор соды (2 столовые ложки на 1 литр воды).
  • Достаточно протирать окна раствором соды раз в 3 недели, чтобы избежать конденсата.

Запотевание окон одна из самых больших проблем отопительного сезона. Но от нее легко можно избавиться!

Конденсат, который образуется из-за перепада температур, постоянно оседает на окнах и превращается в настоящую проблему. Как от нее избавиться раз и навсегда – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Kobieta Interia.

Как побороть запотевание окон?

Как ни странно, поможет элементарная сода. Это средство действенно почти во всех случаях! Главное – знать, как ее применить. Итак, готовим раствор: 2 столовые ложки соды на литр теплой воды. Тщательно перемешайте, чтобы не было кристаллов.

Сода поможет избавиться от конденсата / Фото Freepik

Теперь стекло: оно должно быть чистым и сухим. Берем мягкую ткань или микрофибру, погружаем в раствор и обрабатываем всю поверхность стекла.

Оставляем высыхать и протираем сухой тряпкой. Подождите, иначе на окне останутся разводы. Вот и все – конденсат на окнах больше не будет оседать!

Как это работает?

Сода – замечательный абсорбент. Именно благодаря этому она так эффективна против лишней влаги, рассказывает Onet.

Вполне достаточно протирать окна раствором соды 1 раз в 3 недели. Но если влажность повышенная – можно повторять процедуру чаще.

