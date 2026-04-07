Можно ли белить деревья в Страстную неделю: разрешено или под запретом

Страстная неделя считается самым важным периодом перед Пасхой. Она посвящена последним дням жизни Иисуса Христа, поэтому многие люди в это время стараются быть осторожными в своих действиях, задумываясь над тем, уместно ли выполнять привычные домашние дела.

В Страстную неделю действует немало ограничений, пишет 24 Канал. Верующие традиционно придерживаются поста в эти дни, избегают громких празднований, избегают конфликтов и не берутся за тяжелую физическую работу.

Можно ли белить деревья в Страстную неделю?

Перед Пасхой все традиционно наводят порядок в доме и на участке. Кроме стирки тюля, штор, чистки ковров или мытья окон, хозяева также берутся за работы во дворе и в саду.

Ограничения в Страстную неделю существуют только на тяжелый физический труд, а белить деревья в этот период разрешается. Однако следует помнить, что обрезать деревья и активно работать на грядках в этот период нельзя.

Побелку можно выполнять во вторник, в Чистый четверг или даже в Пасхальную субботу.



Белить деревья в Страстную неделю можно

Пасха приходится в этом году на 12 апреля, поэтому хозяева могут выбрать для себя удобный день и успеть побелить деревья до большого праздника.

Чтобы известь хорошо высохла и не смылась дождем, белить деревья лучше всего в сухую и солнечную погоду. Если же ожидаются осадки или похолодание, то работу лучше отложить. При минусовой температуре раствор может замерзнуть, поэтому это снизит его эффективность.

Как пишут "Добрые новости", аапно с водой – универсальный вариант для побелки деревьев. На ведро воды надо взять 2 - 3 кг гашеной извести и размешать до консистенции жидкой сметаны.

Дачники советуют добавить еще столовую ложку столярного клея или горстку глины, чтобы смесь лучше держалась на коре и не смывалась дождем.

Некоторые садоводы также добавляют медный купорос (200 граммов на ведро) для дополнительной дезинфекции от грибковых болезней.

