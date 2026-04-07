Чи можна білити дерева в Страсний тиждень: дозволено чи під забороною

Страсний тиждень вважається найважливішим періодом перед Великоднем. Він присвячений останнім дням життя Ісуса Христа, тому багато людей у цей час намагаються бути обережними у своїх діях, замислюючись над тим, чи доречно виконувати звичні домашні справи.

У Страсний тиждень діє чимало обмежень, пише 24 Канал. Віряни традиційно дотримуються посту в ці дні, уникають гучних святкувань, уникають конфліктів та не беруться за важку фізичну роботу.

Чи можна білити дерева в Страсний тиждень?

Перед Великоднем усі традиційно наводять порядок в оселі та на ділянці. Крім прання тюлю, шторів, чищення килимів чи миття вікон, господарі також беруться за роботи на подвір’ї та в саду.

Обмеження в Страсний тиждень існують лише на важку фізичну працю, а білити дерева в цей період дозволяється. Проте слід пам’ятати, що обрізати дерева та активно працювати на грядках в цей період не можна.

Побілку можна виконувати у вівторок, у Чистий четвер чи навіть у Великодню суботу.



Білити дерева у Страсний тиждень можна

Великдень припадає цього року на 12 квітня, тому господарі можуть обрати для себе зручний день та встигнути побілити дерева до великого свята.

Щоб вапно добре висохнуло і не змилося дощем, білити дерева найкраще в суху та сонячну погоду. Якщо ж очікуються опади чи похолодання, то роботу краще відкласти. За мінусової температури розчин може замерзнути, тож це знизить його ефективність.

Як пишуть "Добрі новини", аапно з водою – універсальний варіант для побілки дерев. На відро води треба взяти 2 - 3 кг гашеного вапна і розмішати до консистенції рідкої сметани.

Дачники радять додати ще столову ложку столярного клею чи жменьку глини, щоб суміш краще трималася на корі і не змивалася дощем.

Деякі садівники також додають мідний купорос (200 грамів на відро) для додаткової дезінфекції від грибкових хвороб.

