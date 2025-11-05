Нужно ли белить деревья в ноябре: почти все садоводы делают с этим ошибку

Побелка деревьев – это противоречивая тема для садоводов. Одни верят, что она не нужна вообще, а другие же спорят, нужно ли проводить ее весной или осенью.

Лучшее время для побелки деревьев – это поздняя осень, или же среди зимы, если это позволяет погода, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Садовник". Это простое действие поможет спасти стволы деревьев от повреждений морозом.

Зачем белить деревья осенью?

Очень часто весной деревья страдают от морозобоин – повреждений ствола в виде радиальных трещин. Они происходят из-за резкого охлаждения древесины – и именно побелка, проведена в ноябре или зимой, поможет избежать подобных проблем.

Заметить морозобоины легко – кора начинает расслаиваться на стволе и легко отпадает. Если это происходит – это значит, что дерево пострадало от мороза.

Как правильно белить деревья?

Многие садоводы для побелки используют известь, но лучше всего подойдет уже готовая смесь, желательно на акриловой основе, делится садовод Иван Юкал. Белить достаточно не все дерево, а только южную и юго-западную сторону.

Побелка плодовых деревьев: смотрите видео

Если вам для красоты не нужно, чтобы дерево было одинаково белое, то для дерева известь с северной стороны ничего практически не даст,

– поделился садовод.

Побелку можно проводить только по сухой древесине – поэтому нужно дождаться удачной погоды. Температура в идеале должна быть +5 или выше.

Какие деревья белить нельзя?

Побелку нужно проводить для деревьев, что старше 3 – 4 лет. А вот молодым саженцам она может только навредить, поэтому покрывать их белой краской точно не стоит.

Важно! Садовник советует белить не только нижнюю часть ствола, но и достаточно высоко – повсюду, где он еще достаточно толстый. Кроме того, он рекомендует белить и основание грубых скелетных ветвей.

