Чи потрібно білити дерева у листопаді: майже всі садівники роблять з цим помилку

Побілка дерев – це суперечлива тема для садівників. Одні вірять, що вона не потрібна взагалі, а інші ж сперечаються, чи потрібно проводити її навесні чи восени.

Найкращий час для побілки дерев – це пізня осінь, або ж серед зими, якщо це дозволяє погода, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Садівник". Ця проста дія допоможе врятувати стовбури дерев від пошкоджень морозом.

Цікаво Гриби з городу зникнуть самі: елементарний спосіб, що гарантовано спрацює

Навіщо білити дерева восени?

Дуже часто навесні дерева страждають від морозобоїн – пошкоджень стовбура у вигляді радіальних тріщин. Вони відбуваються через різке охолодження деревини – і саме побілка, проведена у листопаді чи взимку, допоможе уникнути подібних проблем.

Помітити морозобоїни легко – кора починає розшаровуватися на стовбурі та легко відпадає. Якщо це відбувається – це значить, що дерево постраждало від морозу.

Як правильно білити дерева?

Чимало садівників для побілки використовують вапно, але найкраще підійде вже готова суміш, бажано на акриловій основі, ділиться садівник Іван Юкал. Білити достатньо не все дерево, а лише південну та південно-західну сторону.

До речі, знайти засоби для побілки дерев за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для городу.

Побілка плодових дерев: дивіться відео

Якщо вам для краси не потрібно, щоб дерево було однаково біле, то для дерева вапно з північної сторони нічого практично не дасть,

– поділився садівник.

Побілку можна проводити тільки по сухій деревині – тож потрібно дочекатися вдалої погоди. Температура в ідеалі має бути +5 чи вища.

Які дерева білити не можна?

Побілку потрібно проводити для дерев, що старші за 3 – 4 роки. А ось молодим саджанцям вона може тільки нашкодити, тож вкривати їх білою фарбою точно не варто.

Важливо! Садівник радить білити не тільки нижню частину стовбура, але й досить високо – повсюди, де він ще досить товстий. Окрім того, він рекомендує білити й основу грубих скелетних гілок.

Що ще потрібно зробити в саду восени?