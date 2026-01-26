Как уничтожить плесень за 15 минут: одно средство, которое мгновенно решит проблему
Плесень встречается во многих помещениях, особенно в холодное время года. Когда в помещении накапливается влага и конденсат, то на стенах и плитке в ванной появляются неприятные черные точки. Вывести ее можно довольно просто.
Плесень будет возвращаться постоянно, если не устранить источник влаги и не обеспечить хорошую вентиляцию помещения, пишет Express. Специалисты советуют постоянно поддерживать сухость и циркуляцию воздуха.
Когда влажному воздуху некуда выходить, тогда и оседает на стенах и создает идеальные условия для роста плесени. Именно поэтому надо постоянно использовать вытяжку в ванной комнате и на кухне, а также открывать окна.
Какое средство быстро выведет плесень?
Довольно часто хозяйки используют против плесени уксус. Он хорошо уничтожает споры, которые не позволяют плесени разрастаться дальше. Для создания средства против плесени нужно лишь развести уксус с водой в одинаковой пропорции и обработать жидкостью пораженный участок.
Уксус сразу войдет в действие, но для лучшего результата, раствор стоит оставить на часок, а тогда уже протереть влажной тряпкой.
Уксус быстро выводит плесень со стены / Фото Pexels
Кроме привычного нам средства есть еще специализированные спреи. Их можно использовать в том случае, если плесень – не локальная, а разрослась по всему помещению. Также специалисты советуют сделать для плесени так называемую "шоковую вентиляцию". Суть метода заключается в выталкивании устаревшего воздуха из дома и впускании большого количества свежего воздуха. Нужно лишь открыть окно на 5 минут.
К слову, издание IFL Science пишет, что соль на подоконнике может поглощать влагу и уменьшать образование конденсата на окнах. Для эффективности соль следует заменять, когда она слипается, а при высокой влажности следует использовать дополнительные методы, такие как вентиляция.
Какие еще лайфхаки надо знать?
Для очистки кухонных поверхностей от жира можно использовать белый уксус, пищевую соду, микрофибру и средство для мытья посуды.
Обогреватель нельзя ставить на ковер, возле мебели или стен, рядом с текстилем, в ванной комнате или в старые розетки и удлинители.
