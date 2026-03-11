Можно ли постоянно накрывать еду пищевой пленкой: узнайте ответ

Пищевая пленка уже давно стала необходимостью на нашей кухне, поскольку защищает пищу от воздуха и посторонних запахов. Эксперты рассказали насколько она является эффективной в ежедневном использовании.

Специалисты по питанию подтвердили, что пищевая пленка действительно помогает сохранить свежесть продуктов действительно помогает сохранить свежесть продуктов, пишет HuffPost. Разрезанные овощи или фрукты замотанные в пищевую пленку сохранятся гораздо лучше, чем без нее. О том, что пленка может замедлить порчу продуктов свидетельствуют даже научные исследования.

Какая польза пищевой пленки?

Эта кухонная вещь эффективна тем, что помогает уплотнить края емкостей – контейнеров, салатниц или кастрюль. Пленку изготавливают из полиэтилена низкой плотности, который считается безопасным для контакта с продуктами.



Пищевая пленка полезна для хранения продуктов / Фото Pexels

Благодаря пищевой пленке пища меньше взаимодействует с кислородом, поэтому может оставаться свежей несколько дней. Что интересно, пленка особенно эффективна в холодной среде, потому что при низких температурах увеличивает свою липкость.

Пластиковая пленка может продлить свежесть продуктов на 1 – 2 дня при комнатной температуре, на 3 – 4 дня в холодильнике и на несколько месяцев в морозильной камере,

– отметил эксперт Брайан Куок Ле.

Однако разогревая пищу пленку надо убирать, поскольку ее нагрев опасен. А еще лучше хранить пищу не в пластиковых, а многоразовых контейнерах из стекла или пищевого силикона. Силикон можно хранить в морозильной камере или разогревать в силиконовых контейнерах пищу в микроволновке без вреда для здоровья.

Но если под рукой нет пищевой пленки, то альтернативой может стать вощеная бумага. Она считается экологической заменой пластика, поскольку естественно разлагается.

А еще пищевую пленку можно использовать не только для хранения продуктов, пишет Express. Ее применяют для устранения сквозняков, накрывания полок холодильника и для удобного хранения столовых приборов при переезде.

Также туристы используют лайфхак во время путешествий, защищая жидкости пищевой пленкой. Это делается для того, чтобы всевозможные шампуни или гели для душа не разлились. Хозяйки на кухне в пищевой пленке готовят яйцо-пашот, которое помогает сформировать правильный вид.

