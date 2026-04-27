Необычный метод очистки духовки бьет рекорды: он быстрый и действенный

Чистить грязную духовку не совсем просто. Засохший жир и остатки пищи не всегда легко отходят, поэтому нужно приложить к мытью значительные усилия. В сети популярным стал лайфхак очистки с помощью соды или лимона, но теперь появился еще один нетрадиционный метод.

Оказывается, очистить духовку может обычная пена для бритья, пишет Interia Kobieta. Это средство способно растворить даже самую стойкую грязь и засохший жир.

В чем польза пены для бритья?

Достаточно лишь нанести пену на все грязные поверхности – дверцы, стенки и дно духовки. Пену нужно оставить подействовать на 30 минут, а тогда только удалить остатки скребком или протереть духовку влажной тряпкой или губкой.

Чтобы избавиться от запаха от пены, можно включить духовку после очистки на 5 – 10 минут.



Пена для бритья идеально вымывает духовку / Фото Pexels

Какие есть еще домашние средства для очистки духовки?

Кроме нового метода с пеной для бритья, пищевая сода остается такой же популярной. Нужно смешать половину стакана соды с небольшим количеством воды до образования пасты.

Тогда ее надо нанести на загрязненный участок и оставить на 30 минут. Сода не только также выводит грязь и жир, но и освежает и дезинфицирует поверхность. Через 30 минут все надо просто вытереть тряпкой и протереть духовку.

Духовку можно очистить еще с помощью уксуса. Нужно его только смешать с водой в пропорции 1:1, перелить в распылитель, а тогда опрыскать поверхность духовки. Через полчаса достаточно все протереть тряпкой.

Еще более простое решение – это налить уксус и воду в одинаковом соотношении в форму для запекания и поставить в разогретую духовку на 150 градусов. Нужно включить режим конвекции, а потом выключить его за 30 минут, протерев тряпкой.

Как лимон очищает духовку?

Итальянские хозяйки оставляют лимоны в духовке на ночь для очистки от жира, антибактериального эффекта и устранения запахов, пишет Faroform.

Лимоны разрезают пополам, помещают в воду, нагревают до 120 градусов, а затем оставляют на ночь, чтобы пар с лимонной кислотой осела на стенках духовки.

