Необычный метод очистки духовки бьет рекорды: он быстрый и действенный
- Для очистки духовки эффективно использовать пену для бритья, которая растворяет стойкую грязь и жир.
- Пищевая сода и уксус также являются популярными домашними средствами для очистки духовки.
Чистить грязную духовку не совсем просто. Засохший жир и остатки пищи не всегда легко отходят, поэтому нужно приложить к мытью значительные усилия. В сети популярным стал лайфхак очистки с помощью соды или лимона, но теперь появился еще один нетрадиционный метод.
Оказывается, очистить духовку может обычная пена для бритья, пишет Interia Kobieta. Это средство способно растворить даже самую стойкую грязь и засохший жир.
Читайте также Начнет резать как бритва: 3 трюка, которые мгновенно заточат терку
В чем польза пены для бритья?
Достаточно лишь нанести пену на все грязные поверхности – дверцы, стенки и дно духовки. Пену нужно оставить подействовать на 30 минут, а тогда только удалить остатки скребком или протереть духовку влажной тряпкой или губкой.
Чтобы избавиться от запаха от пены, можно включить духовку после очистки на 5 – 10 минут.
Пена для бритья идеально вымывает духовку / Фото Pexels
Какие есть еще домашние средства для очистки духовки?
Кроме нового метода с пеной для бритья, пищевая сода остается такой же популярной. Нужно смешать половину стакана соды с небольшим количеством воды до образования пасты.
Тогда ее надо нанести на загрязненный участок и оставить на 30 минут. Сода не только также выводит грязь и жир, но и освежает и дезинфицирует поверхность. Через 30 минут все надо просто вытереть тряпкой и протереть духовку.
Духовку можно очистить еще с помощью уксуса. Нужно его только смешать с водой в пропорции 1:1, перелить в распылитель, а тогда опрыскать поверхность духовки. Через полчаса достаточно все протереть тряпкой.
Еще более простое решение – это налить уксус и воду в одинаковом соотношении в форму для запекания и поставить в разогретую духовку на 150 градусов. Нужно включить режим конвекции, а потом выключить его за 30 минут, протерев тряпкой.
Как лимон очищает духовку?
Итальянские хозяйки оставляют лимоны в духовке на ночь для очистки от жира, антибактериального эффекта и устранения запахов, пишет Faroform.
Лимоны разрезают пополам, помещают в воду, нагревают до 120 градусов, а затем оставляют на ночь, чтобы пар с лимонной кислотой осела на стенках духовки.
Что еще стоит прочитать?
Сочетание лаврового листа с лимоном создает натуральный ароматизатор, который перебивает посторонние запахи и освежает воздух.
Пятна от дезодоранта можно удалить с помощью уксуса, пищевой соды, перекиси водорода, водки или аспирина.
