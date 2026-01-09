Способен ли кислородный порошок справиться с пригоревшей сковородкой: честный ответ

Кислородный порошок спасает во многих ситуация. Он прекрасно справляется с грязной одеждой и отчищает поверхности на кухне. Часто хозяйки пытаются им отчистить сковородку, не прибегая к лишним усилиям.

Кислородный порошок довольно прост в использовании, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток Марины Куличенко. Нужно только развести его в горячей воде, чтобы началась реакция, а дальше погрузить одежду или какую-то вещь для отчистки.

Отмывает ли кислородный порошок пригоревшую сковородку?

Частое пользование сковородкой приводит к накоплению жирных отложений и нагара. Обычное средство для мытья посуды не способно справиться с этой проблемой, поэтому девушка решила проверить кислородный порошок.

Она погрузила сковородку в шипящий раствор на целый день, но это ничего не дало. Кислородный порошок не справился со старыми отложениями, поэтому стоит воспользоваться другим методом.

Посуда из нержавеющей стали часто страдает от пригоревших следов. Она довольно прочная, хорошо удерживает тепло, а при правильном использовании пища к ней не пристает. Но со временем даже лучшие сковородки теряют вид из-за черного нагара на дне и стенках.

Есть простой и проверенный способ, который хорошо справляется с нагаром, пишет Martha Stewart. Для его использования не нужны дорогие или агрессивные средства. В список входит мягкая губка, средство для мытья посуды, пищевая сода и уксус.

Нужно засыпать сковородку содой и уксусом, чтобы возникла реакция, а потом отчистить все проволокой. Последний момент – дополнительное мытье средством для мытья посуды, чтобы избавиться от остатков соды и резкого запаха уксуса.

Кислородный порошок работает в различных ситуациях, но в случае с сильным нагаром он бессилен, поэтому все же стоит воспользоваться другим методом.

Какие интересные советы стоит знать?