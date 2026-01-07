Чтобы не использовать агрессивную химию, можно воспользоваться несколькими способами, которые помогут решить проблему за считанные минуты, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Как отчистить наклейку со стекла?

Масло

Хорошо расщепляет клей растительное, оливковое или кокосовое масло. Нужно лишь нанести несколько капель на наклейку, оставить на 20 минут, а потом потереть тряпкой. После этого вещь стоит вымыть теплой водой.

Лед для застарелых следов

Холод в такой ситуации также может помочь. Лед поможет сделать клей твердым, поэтому его удастся гораздо легче соскоблить. Пакет со льдом должен простоять на наклейке примерно 15 минут.

Фен

Теплый воздух – один из лучших способов ослабления клейкого слоя. Включите фен на средний режим и прогрейте наклейку 30 секунд. Пока клей будет теплым, наклейка легко отойдет от стекла.

Уксус

Обычный столовый уксус прекрасно справляется с клеем. Нужно смочить губку или салфетку им и приложить к наклейке на 10 минут. Далее уже можно снимать остатки мягкой тканью.

Спирт или жидкость для снятия лака

Медицинский спирт, водка или средство для снятия лака помогают прекрасно растворить клей. Смочите ватный диск и приложите к проблемному участку оставив на несколько минут.

WD-40

Если же ничего не помогло из всех вышеперечисленных способов, то стоит тогда воспользоваться WD-40. Его надо распылить на наклейку, оставить на несколько минут, а потом снять вместе с клеем. После этого стекло надо тщательно помыть мыльной водой.

Блогер Диана Гологовец в своем тиктоке показала, как с помощью фена убирала наклейку на мойке. Женщина пробовала отклеить наклейку только феном, но с применением скребка для индукционных плит начало все получаться гораздо лучше. Остатки клея блогерша отмыла благодаря растворителю. Для идеального блеска понадобилось всего несколько секунд.

