Как открыть банку без открывалки: лайфхак от звезды сериала "Поймать Кайдаша" Антонины Хижняк
Если захотелось домашней консервации, а открывалка куда-то делась –не беда. Украинская звезда Антонина Хижняк рассказала о лайфхаке, который не один раз спасал ее в студенческие годы.
С каждым случалось, что открывалка для банок куда-то "спряталась", и найти ее никак не удается. Не стоит сразу отказываться от намерения попробовать домашней консервации – 24 Канал предлагает воспользоваться лайфхаком от звездной Антонины Хижняк, которым она поделилась в своем TikTok.
Как открыть банку без открывалки?
Здесь вам на помощь придет нож, он точно есть на каждой кухне. Осторожно пробейте им крышку и сделайте надрез в виде буквы "П".
Будьте осторожны!
Такой способ открывания банки требует осторожности, ведь нож может съехать, а острая крышка – порезать. Поэтому стоит делать это крайне осторожно.
Далее отрезанную частичку крышки заворачиваем на нож и открываем. И все – можно наслаждаться любимой консервацией.
Как открыть банку без открывалки: смотрите видео
Как еще отрыть банку без открывалки?
Наиболее безопасный способ – использовать ложку. Правда, усилий надо приложить немного больше, рассказывает Country Living.
Надо поставить ложку тупым концом на край крышки. Легко нажимайте и двигайте вперед-назад, чтобы сделать отверстие. После этого используйте ложку как рычаг, чтобы прорезать крышку по кругу. Будьте осторожны с краями крышки – о них можно порезаться.
Частые вопросы
Какой метод предложила Антонина Хижняк для открывания банок без открывалки?
Антонина Хижняк предложила использовать нож - осторожно пробить им крышку и сделать надрез в виде буквы "П", затем завернуть отрезанную частичку на нож и открыть банку.
Какие другие способы можно использовать для открытия банок без открывалки?
Кроме ножа, можно использовать ложку - поставить ее тупым концом на край крышки, нажимать и двигать вперед-назад, чтобы сделать отверстие, а затем использовать ложку как рычаг, прорезая крышку по кругу.
Почему надо быть осмотрительным, открывая банку без открывалки?
В любом случае речь идет о повреждении крышки. Следовательно, ее края становятся острыми, что повышает риск порезов. Именно поэтому надо быть очень осторожным, используя альтернативные способы открывания банки.
