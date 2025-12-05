Як відкрити банку без відкривачки: лайфхак від зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніни Хижняк

Якщо захотілося домашньої консервації, а відкривачка кудись поділася – не біда. Українська зірка Антоніна Хижняк розповіла про лайфхак, який не один раз рятував її у студентські роки.

З кожним траплялося, що відкривачка для банок кудись "заховалася", і знайти її ніяк не вдається. Не варто одразу відмовлятися від наміру скуштувати домашньої консервації – 24 Канал пропонує скористатися лайфхаком від зіркової Антоніни Хижняк, яким вона поділилася у своєму TikTok.

Читайте також Що покласти під подушку: ідеї теплих і корисних подарунків на Миколая

Як відкрити банку без відкривачки?

Тут вам на допомогу прийде ніж, він точно є на кожній кухні. Обережно пробийте ним кришку та зробіть надріз у вигляді буки "П".

Будьте обачними!



Такий спосіб відкривання банки потребує обережності, адже ніж може зʼїхати, а гостра кришка – порізати. Тому варто робити це вкрай обережно.

Далі відрізану частинку кришки загортаємо на ніж і відкриваємо. І все – можна насолоджуватися улюбленою консервацією.

Як відкрити банку без відкривачки: дивіться відео

До речі, знайти відкривачки за найкращими цінами можна на Prom. А ще ножі, сковорідки, каструлі та інше приладдя для кухні.

Як ще відрити банку без відкривачки?

Найбільш безпечний спосіб – використати ложку. Щоправда, зусиль треба докласти трішки більше, розповідає Country Living.

Треба поставити ложку тупим кінцем на край кришки. Легко натискайте та рухайте вперед-назад, щоб зробити отвір. Після цього використовуйте ложку як важіль, щоб прорізати кришку по колу. Будьте обережними з краями кришки – об них можна порізатися.

Корисні підказки