Як відкрити банку без відкривачки: лайфхак від зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніни Хижняк
- Антоніна Хижняк рекомендує використовувати ніж для відкриття банки без відкривачки, роблячи надріз у вигляді букви "П".
- Інший метод – використати ложку як важіль для відкриття банки, роблячи отвір на краю кришки.
Якщо захотілося домашньої консервації, а відкривачка кудись поділася – не біда. Українська зірка Антоніна Хижняк розповіла про лайфхак, який не один раз рятував її у студентські роки.
З кожним траплялося, що відкривачка для банок кудись "заховалася", і знайти її ніяк не вдається. Не варто одразу відмовлятися від наміру скуштувати домашньої консервації – 24 Канал пропонує скористатися лайфхаком від зіркової Антоніни Хижняк, яким вона поділилася у своєму TikTok.
Як відкрити банку без відкривачки?
Тут вам на допомогу прийде ніж, він точно є на кожній кухні. Обережно пробийте ним кришку та зробіть надріз у вигляді буки "П".
Будьте обачними!
Такий спосіб відкривання банки потребує обережності, адже ніж може зʼїхати, а гостра кришка – порізати. Тому варто робити це вкрай обережно.
Далі відрізану частинку кришки загортаємо на ніж і відкриваємо. І все – можна насолоджуватися улюбленою консервацією.
Як відкрити банку без відкривачки: дивіться відео
Як ще відрити банку без відкривачки?
Найбільш безпечний спосіб – використати ложку. Щоправда, зусиль треба докласти трішки більше, розповідає Country Living.
Треба поставити ложку тупим кінцем на край кришки. Легко натискайте та рухайте вперед-назад, щоб зробити отвір. Після цього використовуйте ложку як важіль, щоб прорізати кришку по колу. Будьте обережними з краями кришки – об них можна порізатися.
Часті питання
Який метод запропонувала Антоніна Хижняк для відкривання банок без відкривачки?
Антоніна Хижняк запропонувала використовувати ніж — обережно пробити ним кришку та зробити надріз у вигляді букви "П", потім загорнути відрізану частинку на ніж і відкрити банку.
Які інші способи можна використати для відкриття банок без відкривачки?
Крім ножа, можна використовувати ложку — поставити її тупим кінцем на край кришки, натискати та рухати вперед-назад, щоб зробити отвір, а потім використовувати ложку як важіль, прорізаючи кришку по колу.
Чому треба бути обачним, відкриваючи банку без відкривачки?
У будь-якому випадку йдеться про пошкодження кришки. Відтак, її краї стають гострими, що підвищує ризик порізів. Саме тому треба бути дуже обачним, використовуючи альтернативні способи відкривання банки.