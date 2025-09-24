Гортензии –это невероятно красивые цветы, что могут украсить любой участок –но только в случае, если за ними правильно ухаживать. И всего одна несвоевременная обрезка может стоить вам цветения.

Осенью температура начинает падать, и красивые цветочные головки на гортензиях, вероятно, уже стали бумажные и коричневые, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce. И не все огородники знают, стоит ли обрезать кусты сейчас.

На самом деле ответ зависит от большого количества различных факторов – вида гортензии, зоны выращивания и того, перешло ли растение в состояние покоя.

Нужно ли обрезать гортензии осенью?

Лучшее время для обрезки гортензии и лучшего цветения зависит от того, куст цветет на молодой древесине, или на старой. Поэтому определение вида гортензии поможет вам понять, или осенняя обрезка поможет цветению следующего сезона, или только его уменьшит.

Г ортензия волокнистая имеет большие конусовидные цветы, образующиеся на молодой древесине. Она нарастает весной, и поэтому может выдержать интенсивную осеннюю обрезку, если растение находится в состоянии покоя.

Гладкая гортензия . Это – еще один сорт, что цветет на молодых побегах. Гладкая гортензия образует относительно небольшие цветы, напоминающие снежные шары.

Гортензия крупнолистная . Эти гортензии имеют большие листья и розовые, фиолетовые и голубые цветы, образующиеся на старой древесине, перенесшей зимовку. Это значит, что обрезать осенью такие цветы не стоит.

Гортензия дуболистная. Этот вид гортензии также образует цветы на старых ветвях, а также имеет листья, напоминающие дубовые.

Поэтому, гортензии, цветущие на молодой древесине, следует обрезать в самом начале зимы – именно тогда деревья находятся в состоянии покоя. Но осенью можно смело проводить обрезку, чтобы удалить засохшие цветы и сформировать куст.



Не все гортензии следует обрезать осенью / Фото Pexels

А вот виды гортензии, что цветут на старой древесине, можно обрезать только непосредственно после цветения весной и летом. Большинство садоводов советуют полностью останавливать любую обрезку таких сортов после августа. Иначе количество цветов существенно уменьшится, и следующей весной у вас в саду окажется голый куст.

Кроме того, обрезка гортензии в большинстве случаев – это только выбор садовода, пишет Gardening know how. Хорошая практика – это убирать мертвые, больные и перекрещенные стебли. Но если ваша гортензия выглядит здоровой, и вы посадили ее в удачном месте, где она может разрастись как следует, обрезка в основном не нужна вообще.

Что еще нужно сделать осенью?