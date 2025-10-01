С наступлением осени многие садоводы задумываются: стоит ли обрезать деревья перед зимним периодом? На самом деле некоторые виды деревьев и кустов действительно получают пользу от осенней обрезки, но не все.

Секретами поделилось издание Fiskars, передает 24 Канал.

Какие деревья обрезают осенью?

Специалисты советуют в осенний период прежде всего удалять сухие, поврежденные или больные ветви, а также те, которые трутся или растут внутрь кроны, чтобы улучшить проветривание и снизить риск распространения болезней.

Среди первых в списке – яблоня: осенняя обрезка помогает сформировать правильную крону и избавиться от больных или поврежденных ветвей. Опытные садоводы также рекомендуют осенью уделить внимание грушам и сливам. Для этих трех плодовых культур обрезка в холодный сезон особенно полезна: правильно выполненная процедура укрепляет дерево, помогает легче пережить зиму и обеспечивает обильное плодоношение в следующем году.

Когда лучше всего обрезать деревья?

Как отмечает Extension, оптимальное время для обрезки подавляющего большинства лиственных деревьев – поздняя зима до ранней весны, когда деревья находятся в состоянии покоя. В этот период нет листьев, что облегчает оценку структуры кроны, а повреждения, нанесенные во время обрезки, быстрее "залечиваются" с началом вегетации.



