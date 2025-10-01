Секреты садоводов: какие деревья обрезать осенью, чтобы получить обильный урожай
- Осенняя обрезка сухих, поврежденных или больных ветвей яблонь, груш и слив улучшает проветривание и повышает плодоношение.
- Оптимальное время для обрезки большинства лиственных деревьев - поздняя зима до ранней весны, когда деревья в состоянии покоя.
С наступлением осени многие садоводы задумываются: стоит ли обрезать деревья перед зимним периодом? На самом деле некоторые виды деревьев и кустов действительно получают пользу от осенней обрезки, но не все.
Секретами поделилось издание Fiskars, передает 24 Канал.
Смотрите также Погибнут ли нарциссы от мороза: какую температуру способны выдержать популярные цветы
Какие деревья обрезают осенью?
Специалисты советуют в осенний период прежде всего удалять сухие, поврежденные или больные ветви, а также те, которые трутся или растут внутрь кроны, чтобы улучшить проветривание и снизить риск распространения болезней.
Среди первых в списке – яблоня: осенняя обрезка помогает сформировать правильную крону и избавиться от больных или поврежденных ветвей. Опытные садоводы также рекомендуют осенью уделить внимание грушам и сливам. Для этих трех плодовых культур обрезка в холодный сезон особенно полезна: правильно выполненная процедура укрепляет дерево, помогает легче пережить зиму и обеспечивает обильное плодоношение в следующем году.
Когда лучше всего обрезать деревья?
Как отмечает Extension, оптимальное время для обрезки подавляющего большинства лиственных деревьев – поздняя зима до ранней весны, когда деревья находятся в состоянии покоя. В этот период нет листьев, что облегчает оценку структуры кроны, а повреждения, нанесенные во время обрезки, быстрее "залечиваются" с началом вегетации.
Какие деревья обрезают осенью / Фото Unsplash
Частые вопросы
Какие деревья рекомендуется обрезать осенью?
Специалисты рекомендуют осенью обрезать яблони, груши и сливы - это помогает сформировать правильную крону и избавиться от больных или поврежденных ветвей.
Когда лучшее время для обрезки лиственных деревьев?
Оптимальное время для обрезки большинства лиственных деревьев - поздняя зима до ранней весны, когда деревья находятся в состоянии покоя.
Как правильно обрезать плодовые деревья осенью?
Для правильной обрезки осенью следует использовать острый и продезинфицированный инструмент, обрабатывать срезы раствором марганцовки или садовым варом, и избегать обрезки молодых деревьев - их лучше обрезать весной.